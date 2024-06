V Los Angelesu pred rušenjem zaščitili hišo Marilyn Monroe

Hišo v Los Angelesu, v kateri je umrla Marilyn Monroe, so ta teden razglasili za kulturni spomenik. S tem so mestne oblasti preprečile načrte lastnikov, ki so hišo želeli porušiti. Igralka, ki je v starosti 36 let umrla zaradi prevelikega odmerka uspavalnih tablet, je v hiši preživela zadnjih šest mesecev svojega življenja.

Hišo v španskem kolonialnem slogu v razkošni soseski Brentwood sta po pisanju francoske tiskovne agencije AFP lani poleti za 8,35 milijona ameriških dolarjev kupila nepremičninska dedinja Brinah Milstein in njen mož, producent Roy Bank.

Zakonca sta imela v lasti tudi sosednjo hišo in sta nepremičnini nameravala združiti, poseg pa bi vključeval rušenje hiše Marilyn Monroe. Ko so jima septembra lani izdali dovoljenje za rušenje stavbe, se je sprožil val razburjenja, lokalni politiki pa so hitro poskrbeli, da je hiša pridobila status zaščitene stavbe.

Foto: Profimedia

Lastnika sta sicer prejšnji mesec vložila tožbo zoper mesto Los Angeles zaradi nezakonitega in neustavnega ravnanja. V zahtevku je pisalo, da je Monroejeva v hiši občasno živela le šest mesecev. Zakonca tudi trdita, da je več kot ducat prejšnjih lastnikov od leta 1962 že spremenilo stavbo do neprepoznavnosti. Kljub temu so mestni svetniki v sredo sprejeli odločitev, da hišo razglasijo za kulturni spomenik.

Monroejeva hišo kupila leta 1962

Hišo je kupila leta 1962 po ločitvi od dramatika Arthurja Millerja. "V mestu Los Angeles ni nobene druge osebe ali kraja, ki bi bil tako znamenit kot Marilyn Monroe ter njena hiša v Brentwoodu," je povedala Traci Park, mestna svetnica iz okrožja, v katerem stoji hiša. Dodala je, da je bilo nekaj najbolj znanih fotografij igralke posnetih v hiši, na zemljišču okoli hiše in v bližini bazena.

Marilyn Monroe (1926–62) s pravim imenom Norma Jeane Mortenson je otroštvo preživljala v rejniških družinah. Lik trapaste blondinke, ki zmede in zapeljuje moške z naivnostjo, je ovekovečila v filmu Gospodje imajo raje plavolaske (1953). V zgodovino se je zapisala tudi, ko je na zabavi demokratske stranke leta 1962 tedanjemu predsedniku ZDA Johnu F. Kennedyju zapela vse najboljše, gospod predsednik.

Njena zvezdniška kariera se je začela s filmom noir Niagara, za vrhunec njene kariere pa veljata komediji Billyja Wilderja Sedem let skomin (1955) in Nekateri so za vroče (1959). Z leti je igralka postajala vse bolj odvisna od alkohola in najrazličnejših tablet, prav tako tudi od svojega psihiatra.