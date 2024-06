Novico je sporočila družina Obama, ki je v izjavi zapisala, da je Robinsonova umrla "mirno" v petek zjutraj. Njena hči Michelle Obama se je od mame poslovila na družbenih omrežjih in jo označilo za "skalo, ki je bila vedno tam za vse, kar sem potrebovala". "Bila je varovalo celotne naše družine in z zlomljenim srcem sporočam, da je danes umrla," je zapisala.

Več informacij o njeni smrti ni znanih.

Poslovil se je tudi Barack Obama

Marian Robinson je bila med leti 2009 in 2017 pomemben del Bele hiše, ko je bil predsednik ZDA njen svak Barack Obama. Veliko časa je namreč posvetila skrbi za svoji dve vnukinji Malio in Sasho Obama.

Od nje se je na družbenih omrežjih poslovil tudi Barack Obama, ki je zapisal, da je "bila in bo samo ena Marian Robinson". In dodal: "V času žalovanja nas dviga izjemno darilo njenega življenja. In preostanek našega življenja bomo porabili za to, da bomo živeli po njenem zgledu."

Marian je imela z možem Fraserjem Robinsonom, ki je umrl leta 1991, poleg Michelle še 62-letnega sina Craiga Robinsona, ki je košarkarski trener.

Marian Robinson (desno) s hčerko Michelle (levo) in vnukinjo Malio (v sredini) Foto: Reuters

