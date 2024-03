Obama in Clinton zbirala sredstva za Joeja Bidna

Bivša predsednika ZDA Barack Obama in Bill Clinton sta se v četrtek pridružila trenutnemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu na veliki prireditvi zbiranja sredstev za kampanjo za ponovno izvolitev, na kateri so zbrali 25 milijonov dolarjev (23,20 milijonov evrov). Dogodek demokratov v Rockefeller centru na Manhattnu so večkrat zmotili protestniki za mir v Gazi.

Protestniki so med drugim pozivali, da je treba narediti več za zaustavitev izraelskega uničevanja Gaze in pobijanja civilnega prebivalstva. Nekateri so izražali tudi skrb zaradi nevarnosti jedrske vojne z Rusijo. Zbrali so se tako pred stavbo kot na dogodku v dvorani Radio City Music Hall. Dogodek je bil namreč odprt za javnost, vstopnice pa so stale od 225 dolarjev (208,79 evrov) do pol milijona dolarjev (463.975 evrov).

Obama opozoril, da je treba tudi poslušati, ne le govoriti

Obama je nasprotnikom vojne v Gazi, ki so se zbrali v dvorani Radio City Music Hall dejal, da je Biden opravil izjemno delo, glede Izraela pa ima moralno jasnost in si prizadeva upoštevati obe strani. Ko ga je protestnik prekinil, je Obama odvrnil, da je treba tudi poslušati, ne le govoriti, kot to počne druga stran, republikanci.

Clinton je razložil, da je gospodarstvo pod Bidnom v veliko boljšem stanju, kot je bilo pod Trumpom, njegov drugi mandat pa potrebujejo tudi ljudje po vsem svetu. "Ostanimo s tistim, kar se je izkazalo za dobro," je dejal Clinton na dogodku pred pet tisoč ljudmi.

Zborovanje predsednikov in visokih uradnikov demokratske stranke, kot sta vodja senatne večine Chuck Schumer in vodja demokratov v predstavniškem domu Hakeem Jeffries, je bilo poleg zbiranja sredstev namenjeno poudarjanju enotnosti stranke za Bidnovo kandidaturo.

