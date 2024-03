Ameriški predsednik Joe Biden in njegov predhodnik Donald Trump sta si po torkovih volitvah zagotovila zadostno število delegatov za nominacijo strank za kandidata na predsedniških volitvah novembra, izhaja iz projekcij ameriških televizij. Uradno ju bodo sicer demokrati in republikanci potrdili na konvencijah poleti.

V torek so strankarske volitve demokratov potekale v zveznih državah Misisipi, Georgia in Washington, poleg tega so volili še na Severnih Marianskih otokih ter demokrati v tujini. Republikanci so predsedniškega kandidata izbirali v Misisipiju, Georgii, Washingtonu in na Havajih.

Biden je prag 1968 delegatov, potrebnih za osvojitev nominacije, presegel z zmago v Georgii. Trump pa si je 1215 delegatov zagotovil z osvojitvijo potrebnih glasov v Washingtonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rezultat pomeni, da so Američani na poti do ponovitve dvoboja izpred štirih let, ko sta si nasproti prav tako stala Biden in Trump.

Biden: ZDA so na sredi vrnitve

Ob izidih je 81-letni Biden dejal, da je počaščen, da so volivci podprli njegovo ponovno kandidaturo, in to v trenutku, ko je grožnja, ki jo predstavlja Trump, večja kot kdajkoli. Ob sklicevanju na pozitivne gospodarske kazalnike je izrazil prepričanje, da so ZDA na sredi vrnitve, a se spopadajo z izzivi za demokracijo.

"Verjamem, da bodo Američani izbrali nadaljevanje poti v prihodnost," je sporočil v izjavi.

Trump: Pod Bidnom smo država tretjega sveta

Trump, ki se sooča z več kazenskimi obtožnicami, je medtem v prvi izjavi po novih zmagah na strankarskih volitvah vztrajal, da je republikanska stranka močna in stoji za njim. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, so pod Bidnom država tretjega sveta, ki z nepoštenim pravosodnim sistemom napada njegovega političnega nasprotnika.

"A ne bojte se, ne bo nam spodletelo, znova bomo prevzeli nekdaj veliko državo," je napovedal.

Demokrati in republikanci svojega predsedniškega kandidata izbirajo na strankarskih primarnih volitvah ali zborovanjih. Vsaka zvezna država ima na voljo določeno število delegatov, ki jih bodisi v celoti bodisi v sorazmernem delu prejme zmagovalec. Republikanski kandidat si mora za osvojitev nominacije zagotoviti vsaj 1215 delegatov, demokratski pa 1968.

Glede na to, da so tekmeci tako Bidna kot Trumpa do torka že večinoma izpadli iz tekme, je bil rezultat tako rekoč gotov. Volitve bodo sicer do poletnih konvencij strank potekale še v nekaj zveznih državah, a to na rezultat ne more več vplivati, saj sta Biden in Trump že presegla potreben prag delegatov.