Nov odstop iz ameriške volilne kampanje

Phillips ni bil uspešen s kandidaturo, čeprav si večina ameriških volivcev po vseh anketah ne želi ponovne tekme med Joejem Bidnom in Donaldom Trumpom.

Foto: Reuters Phillips je svojo kandidaturo utemeljeval s starostjo 81-letnega Bidna, vendar pa se je tradicija splošne podpore strankarskih volivcev svojemu predsedniku za drugi mandat ohranila tudi pri Bidnu. Phillips je ob odstopu izrazil podporo Bidnovi kandidaturi.

Volitve in zborovanja v 15 državah in na Ameriški Samoi so v torek potrdili to, kar že več mesecev zagotavljajo ankete – novembra se bosta na predsedniških volitvah pomerila sedanji predsednik Biden in nekdanji predsednik Trump.

V sredo odstopila Nikki Haley

Od tekme je v sredo odstopila tudi nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley, ki še ni izrazila podpore Trumpu. Po drugi strani pa je Trump danes dobil izraz podpore vodje senatnih republikancev Mitcha McConnella.

V torek so bile še strankarske volitve za kongresne, guvernerske in druge kandidate, pri čemer najbolj odmeva, da so republikanski volivci za svojega guvernerskega kandidata v Severni Karolini izbrali temnopoltega Marka Robinsona. Ta je razburjal z žaljivimi izjavami o Judih in temnopoltih, žalil je žrtve šolskih strelskih napadov in ženske. Trump ga je primerjal s slavnim borcem za državljanske pravice Martinom Luthrom Kingom mlajšim.

V Kaliforniji je uvodno tekmo za osvojitev sedeža pokojne demokratske senatorke Dianne Feinstein dobil vodilni nasprotnik Trumpa v predstavniškem domu kongresa Adam Schiff, ki se bo v demokratski državi novembra pomeril s priljubljenim republikancem, nekdanjim poklicnim igralcem bejzbola Stevom Garveyjem.

V Teksasu pa je demokratske volitve za senatno kandidaturo dobil prav tako priljubljeni Colin Allred. Ta bo novembra skušal spodnesti razvpitega republikanca Teda Cruza, ki je zadnje volitve dobil tesno s tremi odstotki prednosti.

Tekmi za večino v predstavniškem domu in senatu bosta novembra skoraj tako pomembni kot predsedniška. Predsednik ZDA namreč brez sodelovanja s kongresom ne more računati na proračunska sredstva.