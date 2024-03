Nikki Haley Trumpu pripravila presenečenje, Biden izgubil proti neznanemu kandidatu

Na veliko presenečenje je ameriški predsednik Joe Biden na Ameriški Samoi izgubil strankarska zborovanja proti Jasonu Palmerju , doslej neznanemu kandidatu, nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley pa je medtem uspela premagati Trumpa na strankarskih volitvah v Vermontu. To sicer za tako za Bidna kot za Trumpa ne predstavlja nobenih težav, saj sta nizala zmage v drugih zveznih državah.

Biden je na Ameriški Samoi izgubil strankarska zborovanja proti Jasonu Palmerju, doslej neznanemu kandidatu, ki je z lokalno kampanjo osvojil 51 glasov proti Bidnovim 40, poroča Washington Post.

Gre bolj za zanimivost kot problem za Bidna med drugim zaradi števila oddanih glasov in zaradi tega, ker volivci Ameriške Samoe ne morejo sodelovati na novembrskih predsedniških volitvah.

Nikki Haley v Vermontu premagala Trumpa

Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley pa je uspela premagati Trumpa na strankarskih volitvah v Vermontu. Po strankarskih zborovanjih v nedeljo v Washingtonu, je to njena šele druga zmaga v več kot 20 dosedanjih tekmah.

Biden je brez težav osvajal veliko večino glasov med drugim v Iowi, kjer so šele sedaj prešteli glasovnice po pošti, ki so se oddajale že od januarja. Prepričljivo je zmagal še v Vermontu, Virginiji, Severni Karolini, Alabami, Mainu, Massachusettsu, Oklahomi, Tennesseju, Teksasu, Arkansasu, Koloradu, Minnesoti in Utahu, poročajo ameriške televizije.

V Kaliforniji bodo glasovnice preštevali še nekaj časa, tiste po pošti, pa še več dni, vendar tudi tam ni pričakovati presenečenj. Več težav, kot s protikandidatoma aktivistko Marianne Williamson in kongresnikom Deanom Phillipsom, je imel ponekod z neopredeljenimi, ki so predvsem glas protesta zaradi njegove podpore Izraelu.

Trumpa so ameriške televizije do 4. ure zjutraj po srednjeevropskem času razglasile za zmagovalca v 11 zveznih državah.

Trump pričakuje, da se bo Haleyeva kmalu poslovila od kampanje

Zmagovalca v Utahu, Kaliforniji in na Aljaski še niso razglasili, Haley pa se je veselila zmage v Vermontu. Vendar pa to za upe na končni uspeh ne bo dovolj in Trump pričakuje, da se bo vsak trenutek poslovila od kampanje.

Na super torek je bila razdeljena tretjina delegatov za konvenciji julija v Milwaukeeju (republikanci) in avgusta v Chicagu (demokrati).

Trump jih je imel do sinoči glede na potrjene zmage po štetju tiskovne agencije AP skupaj 416, Haley pa 52. Za zmago jih je potrebnih 1215.

Biden jih ima 497, le šest jih ni njegovih, potrebuje pa jih skupaj 1968.