Ameriški demokrati ubranili senatno večino

Ameriški mediji so Catherine Cortez Masto v soboto razglasili za zmagovalko senatnih volitev v Nevadi. Foto: Reuters

Ameriški mediji so demokratsko senatorko iz Nevade Catherine Cortez Masto v soboto razglasili za zmagovalko senatnih volitev v Nevadi proti republikancu Adamu Laxaltu, s čimer imajo sedaj demokrati po torkovih vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata v novem senatu zagotovljenih najmanj 50 sedežev.

To pomeni, da so za zdaj na istem, kot so bili pred volitvami, ko je bilo razmerje moči v zveznem senatu 50 proti 50, odločilni glas za večino pa je prispevala demokratska podpredsednica ZDA Kamala Harris.

Neodločena ostaja tekma v Georgii

Neodločena še ostaja senatna tekma v Georgii, kjer se bosta v drugem krogu pomerila demokratski senator Raphael Warnock ter republikanski izzivalec Herschel Warnock.

Demokrati imajo možnost, da si kljub vsem predvolilnim napovedim o njihovem velikem porazu, celo povečajo senatno večino za en sedež, republikanci pa lahko v primeru zmage Walkerja v senatu pridejo nazaj tja, kjer so bili pred volitvami.