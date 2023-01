Prvi sklic predstavniškega doma ameriškega kongresa: izvolitev predsednika ne bo tekla povsem gladko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na volitvah so tesno večino v predstavniškem domu kongresa osvojili republikanci, njihov vodilni kandidat za predsednika predstavniškega doma, Kevin McCarthy iz Kalifornije, pa se sooča z odločnim nasprotovanjem nekaterih skrajno desnih kongresnikov svoje stranke.

Večino imajo republikanci

Njihovih glasov ne sme izgubiti, saj imajo republikanci v novem predstavniškem domu 222 sedežev, demokrati pa 213. Za izvolitev mora zbrati večino vseh oddanih glasov, kar ob popolni udeležbi pomeni najmanj 218 glasov.

Glasuje se na precej arhaičen način: vsak poslanec, ko je na vrsti, javno izreče ime kandidata, ki ga podpira. Postopek do izvolitve zmagovalca vodi kongresni referent, glasuje pa se lahko do onemoglosti, saj se predstavniški dom po pravilih ne sme lotiti drugega dela, dokler nima predsednika.

Za kandidata se lahko predlaga kogarkoli. Poslanci bi lahko tako na primer predlagali tudi bivšega predsednika Donalda Trumpa. Vendar pa so na koncu vedno izvoljeni vodilni člani stranke, ki ima večino. Najdaljše volitve v zgodovini so bile za predsednika 34. kongresa leta 1855, ko je šele po dveh mesecih in 133 krogih glasovanja slavil republikanec Nathaniel Banks iz Massachusettsa.

Demokrati so okrepili večino v zveznem senatu

Demokrati bodo verjetno največkrat omenili ime svojega novega voditelja Hakeema Jeffriesa, vse pa bo odvisno od strankarske discipline, po kateri so bili republikanci doslej bolj znani kot demokrati. Skrajni republikanski nasprotniki McCarthyja se bodo morali odločiti, kako zelo si želijo čim prej začeti z napovedanimi preiskavami predsednika Joeja Bidna in njegove vlade.

Na novembrskih volitvah se je demokratom predsednika Bidna glede na napovedi anket in analitikov obetal katastrofalen poraz, a se te napovedi - tudi po zaslugi Trumpa, katerega kandidati so se na volitvah večinoma slabo odrezali - niso uresničile.

Demokrati so za naslednji dve leti sicer izgubili večino v predstavniškem domu kongresa, kar jim bo otežilo vladanje, so pa okrepili večino v zveznem senatu, dobili dva nova guvernerska položaja in nekaj domov državnih kongresov.