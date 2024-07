Turški igralec Burak Özçivit, ki je v vlogi Kemala Soydereja zaslovel v seriji Moja boš (Kara Sevda), je v zadnjih letih močno spremenil videz. Pred kratkim so ga fotografi ujeli zgoraj brez in videti je, da je pridobil precej kilogramov. Igralec je bil leta 2018 na obisku v Sloveniji. V Celju se je srečal s slovenskimi oboževalkami , ki so od navdušenja nad njim jokale in vzhičeno kričale.

Devetintridesetletnega igralca so pred kratkim ujeli zgoraj brez in številni oboževalci so bili nad njegovim videzom presenečeni. Turška revija Kuryesi je zapisala, da je s fotografijami "razburil številne oboževalce". "Tisti, ki so ga videli, niso mogli verjeti svojim očem," so dodali.

Burak Özçivit z družino dopustuje v mestu Bodrum na jugozahodu Turčije. Na fotografijah, ki so jih objavili številni turški mediji, se v kopalkah sprehaja okoli vile, v kateri je nastanjen, med zobmi pa ima zobotrebec.

Ob prihodu v Celje oboževalce pozdravil v slovenščini

Na počitnicah v Bodrumu je skupaj z ženo Fahriye Evcen, s katero sta poročena od leta 2017, ter njunima sinovoma Karanom in Keremom.

Slovensko občinstvo ga je spoznalo v vlogi Kemala Soydereja v seriji Moja boš (Kara Sevda). Leta 2018 se je prav zaradi te vloge mudil v Sloveniji in se v Celju srečal s slovenskimi oboževalkami, ki so bile nad njim navdušene. Veljal je namreč za enega najbolj postavnih turških igralcev. Ob prihodu v Slovenijo so oboževalke zaradi navdušenja nad njim jokale in vzhičeno kričale. "Ker je najboljši turški igralec." "Ker je najlepši moški na svetu." "Ker se v šoli pogovarjamo samo o tem." To je le nekaj razlogov za občudovanje, ki so jih nanizali njegovi oboževalci ob srečanju v celjskem nakupovalnem središču.

V spodnji fotogaleriji poglejte, kako je bil videti Burak Özçivit ob obisku Slovenije leta 2018:

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Preberite tudi: