Navdušeni Pahor prejel inovacijo Iva Boscarola in njegove ekipe: Blazno kul #foto

Zadnje dni nekdanji predsednik republike Borut Pahor veliko časa preživlja v družbi ajdovskega podjetnika Iva Boscarola. Na svojem družbenem omrežju je objavil fotografijo, na kateri je nova inovacija, prvi električni sup na svetu, ki so ga izdelali inovator Sebastjan Sitar ter Boscarolova ekipa.

Nekdanji predsednik Borut Pahor se je ob prejemu darila zahvalil Ivu Boscarolu in njegovi ekipi, zbrani okoli inovatorja Sebastjana Sitarja. Ekipa je namreč izdelala prvi električni sup na svetu, na vse celine pa so jih prodali že več kot tisoč. Po prodaji večinskega deleža Pipistrela se je namreč ajdovski podjetnik podal v mnoge panoge ter starupe in svoje znanje, ki ga je najprej vrsto let uporabljal v letalstvu, vestno širi še na drugih področjih.

"Gre za sijajno stvar, ki, podobno kot električno kolo, pomaga pri supanju in omogoča čudovite in varne izlete. Komaj čakam, da svoj Sipa Boards preskusim na vodi. Blazno kul," je na svojem Instagramu zapisal sicer navdušeni supar Pahor.

To pa seveda ni Pahorjevo prvo srečanje s supom, saj se je že pred leti v elegantni obleki fotografiral med supanjem po Blejskem jezeru.

Že včeraj pa je Pahor na svojem profilu zapisal, da sta imela Boscarolom delovno kosilo v eni izmed priznanih restavracij. Poleg tega pa je Boscarol Pahorja razveselil, saj je sprejel povabilo v njegov podcast navdiha, ki ga bosta posnela kmalu. Ob koncu pogovora so se fotografirali še v družbi lastnika restavracije, ki je nekdanjemu predsedniku podaril steklenico slavnega vina, zorjenega na dnu Piranskega zaliva. "Bil je koristen in prijeten začetek popoldneva. Kaj šele bo," je še ob včerajšnji fotografiji pripisal Pahor.

