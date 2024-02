Kraljeva kovnica izdala kovanec s podobo Georgea Michaela

Oblikovalka kovanca Sandra Deiana je pojasnila, da je želela ustvariti podroben portret, ki bi odražal pevčev karizmatični izraz, in dodala, da je imela v mislih predvsem njegova ikonična sončna očala, piše britanski BBC.

Iz ustanove George Michael Entertainment so sporočili, da so globoko počaščeni, in se zahvalili poklonu kraljeve kovnice. Dodali so, da bi bil pevec izjemno ponosen in resnično ganjen, da se je nacionalna institucija odločila tako pokloniti njegovemu spominu.

Kovanec je najnovejši v seriji glasbenih legend kraljeve kovnice, kjer so zastopani glasbeniki, kot so David Bowie, Elton John in skupina Queen.

George Michael Foto: Reuters

Michael je zgodnja leta preživel v Edgwareu v Londonu, v 70. letih pa se je z družino preselil v Radlett v Hertfordshiru. Šolo Bushey Meads v Busheyju v Hertfordshiru krasi spominska plošča v čast pevcu.