60-letni italijanski glasbenik Eros Ramazzotti se je razšel s 35-letno Dalilo Gelsomino, s katero sta bila v zvezi dve leti. Njuna ljubezenska zgodba naj bi bila v krizi že nekaj časa, zdaj pa je o koncu njune zveze in razhodu na Instagramu spregovorila kar italijanska lepotica sama.

Kot je razkrila na Instagram profilu, s pevcem v zvezi nista bila več srečna že nekaj časa, ter dodala, da je bilo v zadnjih mesecih "veliko bolečine in neskončne tišine". Razkrila je tudi, da se je "z vsemi močmi trudila ohraniti to razmerje, vendar so prišli časi, ko te življenje nauči, da je treba neko stvar preprosto izpustiti".

Razmerja med Erosem in Dalilo Gelsomino je konec. Tako so ju fotografi ujeli lanskega oktobra v Milanu. Foto: Profimedia

"Resnično življenje je sestavljeno iz realnosti in ne iz ideje in stereotipov"

Kot je dodala Gelsomino, je na njuno razmerje negativno vplivalo tudi to, da sta bila kot par ves čas na očeh javnosti. "Nihče te ne opozori, kako je, ko se ves čas govori o tebi. Lahko potrdim, da je težko. Resnično življenje je sestavljeno iz realnosti in ne iz ideje in stereotipov," je zapisala lepotica in dodala, da razmerja ne obžaluje: "Eros je oseba, ki je bila nekoč zame pomembna, in najin odnos je ena najboljših lekcij, kar sem jih kadar koli prejela."

"Včasih zmagaš, včasih se učiš," so sporočilo Italijanke povzeli italijanski mediji. Lepotica je dodala še: "V življenju so nas učili, da smo močni, a ne ranljivi. Toda tisti, ki me spremljajo, vedo, da se ne bojim pokazati ranljivosti. Ker mislim, da je to najpristnejši del obstoja. Maske, ki si jih nadenemo, so projekcija nas samih, in ko se odklopimo od svojega pravega bistva, izgubimo vse."

Bil je že dvakrat poročen

Ramazzotti in Gelsomino naj bi se spoznala pred dvema letoma v Mehiki, Italijanka pa ga je spremljala tudi na turneji Battito Infinito. Pred tem je bil glasbenik že dvakrat poročen, in sicer od leta 1998 do 2009 z danes 47-letno voditeljico Michelle Hunziker, s katero imata 27-letno hčerko Auroro, ki je lani rodila prvega Ramazzottijevega vnuka Cesareja Augusta Cerza. Od leta 2014 do 2019 pa je bil italijanski zvezdnik poročen s 36-letno igralko Marico Pellegrinelli, s katero imata 13-letno Raffaello Mario.

Ramazzotti je glasbeno kariero začel leta 1984, ko je na tekmovanju San Remo nastopil s skladbo Terra promessa. Njegove največje uspešnice so še Se bastasse una canzone, Piu bella cosa in Parla con me.

