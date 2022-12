Znani slovenski vplivnici napisali prvi slovenski vodnik za nego kože #foto

Slovenski vplivnici in strokovnjakinji na področju nege kože Tika Hribar in Tajka Selan sta napisali prvi slovenski vodnik o negi kože, ki sta ga poimenovali Živjo, lepa koža. Namen knjige je razumeti sodobno kozmetiko in nego kože ter pomembnost uporabe zaščitne kreme, glavno vodilo pri negi kože pa je: "Potrpežljivo. Nežno. Manj je več."

Knjiga je precej obsežna, ima namreč kar 296 strani. Avtorici sta jo napisali, ker na slovenskem trgu ni nobene druge knjige, ki bi upoštevala vse moderne lepotne pristope.

Tika Hribar je sicer po izobrazbi specialistka menedžmenta, a se na področju nege kože neformalno izobražuje že 18 let. Pravi, da lahko znanje iz trženja, kjer je delala skoraj 13 let, zelo dobro povezuje s kozmetiko: "Najbolj iz tega vidika, da oglaševanje kozmetike stalno zavaja potrošnika."

Namen dela je razumeti, zakaj je pomembna osnovna nega, kako izbirati izdelke za svojo kožo, na kakšen način sestaviti svojo rutino z aktivnimi sestavinami in kateri triki lahko pripomorejo k reševanju kožnih težav. Foto: Ana Kovač

Kako naj potrošnik ve, kaj je res in kdaj gre za zavajanje?

Tajka Selan, kozmetologinja in industrijska farmacevtka, pravi, da je težko odgovoriti na vprašanje, kako naj potrošnik ve, kaj je res in kdaj gre za zavajanje, saj je to plod raziskovanja. "Tudi sama iz osebnih izkušenj ugotovim, da kot potrošnica pogosto nasedem. Sploh na področju nege proti staranju pogosto srečamo ogromno takšnih in podobnih primerov. Mislim, da sva obe iz lastnih izkušenj to znali zapakirati v uporaben vodnik, ta potrošnika vodi po objektivnih informacijah, ki jih zares potrebuje, da izbere kakovosten kozmetični izdelek. Če izdelek izbiraš na podlagi trženja, ga zelo verjetno izbiraš subjektivno," pravi.

Hribarjeva pri kakovostnem kozmetičnem izdelku opozarja na sestavine: "Najprej so seveda objektivni vidiki. Veliko nam pove, če pogledamo sestavine izdelka. Če pogledaš, kaj izdelek trdi, da počne, pa pogledaš sestavine ter vidiš, da nima ustreznih sestavin, da bi to počel. Če nama kak izdelek ustreza, ne pomeni, da bo ustrezal tudi vam, pomeni pa, da je kakovosten izdelek."

Pomembno je tudi tisto, kar je pod kožo

Avtorici sta poudarili, da koža ni zato, da bo lepa, ampak da bo zdrava.

Pri negi kože pa ni pomembno samo tisto, kar damo na kožo, ampak tudi tisto, kar je pod njo. "Pomembno je, da poskrbimo za celostno zdravje. Koža je odraz sistemskih obolenj, dobrega počutja, prehrane in zdravja. V knjigi se sicer osredotočava na nego kože, je pa pomembno vse. Tudi življenjski slog," poudarja Tika Hribar, ki je predstavila tudi svojo dnevno rutino:

"Na začetku dneva je najprej čiščenje. Zjutraj si umijem obraz, to mi ustreza, ni pa nujno. Potem si nanesem vitamin C, ker me dodatno zaščiti pred škodljivimi vplivi sevanja, nato nanesem zaščitno kremo. Zvečer vse odstranim z dvojnim čiščenjem, spet nanesem neko aktivno kislino in še eno vlažilno kremo."

Od leve proti desni: moderatorka Blažka Müller, Valentina Smej Novak, Tika Hribar, Tajka Selan in Iza Lucija Korošec. Foto: Ana Kovač

Sodelovali tudi Valentina Smej Novak in Iza Lucija Korošec

Namen vodnika je torej razumeti, zakaj je pomembna osnovna nega, kako izbirati izdelke za svojo kožo, na kakšen način sestaviti svojo rutino z aktivnimi sestavinami in kateri triki lahko pripomorejo k reševanju kožnih težav. Pri oblikovanju knjige sta sodelovali tudi založnica in glavna urednica Založbe Vida Valentina Smej Novak in Iza Lucija Korošec, ki je poskrbela za uredniško zasnovo in jezikovni pregled.

Smej Novakova je poudarila, da je "koža res nekaj najbolj osebnega in naš prvi stik s svetom". Pojasnila je, da je ta knjiga "plod dolgoletnih raziskovanj, avtoričinih strokovnih znanj in osebnih izkušenj". "Občudujem pogum teh avtoric, da so se izpostavile, podpisale in rekle: tako je. Včasih se mi zdi, da bi se ženske morale naučiti vsaj malo bolj skrbeti tako za svojo kožo kot za tisto, kar je pod njo. Koža nas zaobjema v celoti," je še poudarila.

Koroščeva, ki je pravzaprav idejni vodja te knjige, pa je pojasnila, da je koncept za knjigo pri njej začel zoreti pred letom in pol. "Takrat sem se spopadala z osebnimi težavami in sem raziskovala, kako mi lahko kozmetika pomaga. Ugotovila sem, da na slovenskem trgu ni niti ene knjige o sodobni kozmetiki, o vsej znanosti zadnjih let, ki nam jo kozmetična podjetja kažejo in prodajajo. To se mi je zdela izjemno zanimiva tematika, zato sem idejo predstavila tudi Valentini, ki se je takoj zelo zagrela. Že takoj na začetku sem vedela, kdo bosta avtorici knjige. Vedela sem, da Tika in Tajka premoreta vse znanje, ki ga le lahko, in povabila sem ju k sodelovanju. Bila sem zelo vesela, da sta se po uvodnem sestanku odzvali in se odločili sodelovati z nami. Želela sem, da avtorici v knjigo vložita svoje znanje in izkušnje ter da sta iskreni, kot sta iskreni na svojih družbenih omrežjih," je sklenila.

Fotogalerija s predstavitve vodiča: