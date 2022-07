Američanka s slovenskimi koreninami: Počutila sem se ničvredno in se sovražila #video #foto

V torek je Slovenijo obiskala triinštiridesetletna ameriška spletna vplivnica s slovenskimi in hrvaškimi koreninami Kristina Kuzmič, ki je na ALEJI SKY predstavila svojo prvo knjigo Drži se! Knjigo je napisala v angleščini, pred kratkim pa so jo prevedli tudi v slovenščino. "Vaša država mi pomeni veliko, saj mi prestavlja obdobje najljubših otroških spominov. Upam, da boste prebrali mojo knjigo, v kateri pišem veliko o tem, mogoče celo preveč," je dejala in vse nagovorila, da "ste dobri do sebe, saj je življenje težko, in okrutni dnevi so manj okrutni, če nismo okrutni do sebe".

Kristina Kuzmič se je rodila v Zagrebu in svoje otroštvo preživela v Osijeku, pri 14 letih pa so se z družino zaradi vojne preselili v Ameriko. Ob koncu vojne na Hrvaškem so se njeni starši vrnili v domovino, Kristina pa je ostala in začela s študijem. V Ameriki živi že 29 let. Njena mama je Hrvatica, njen oče pa je Slovenec, zato vsako leto obišče Prekmurje, kjer so njeni bratranci, sestrične, tete in strici.

V Prekmurje gre vedno, ko obišče Hrvaško

"Ko pomislim na svoje korenine, se vedno opredelim tudi kot Slovenka. Veliko mojih otroških spominov je povezanih s Prekmurjem, s katerim me povezuje nekaj najlepših, najboljših in najbolj zabavnih doživetij. Slovenija bo imela vedno posebno mesto v mojem srcu. Zaradi tega mi res veliko pomeni, da je knjiga prevedena tudi v slovenščino," pravi.

"Moji otroci govorijo hrvaško zelo slabo in to je popolnoma moja krivda," pove. Foto: Gaja Hanuna

Prekmurje poskuša obiskati vedno, ko obišče Hrvaško: "Grozno se počutim, da to poletje nisem šla. Moj urnik je bil zaradi promocije knjige na Hrvaškem zelo naporen. Ko se naslednje leto vrnem, pa bom obiskala sorodnike v Prekmurju. Zdaj jih moram res, ker sem ravnokar to javno obljubila (smeh)."

Da otrok ni naučila hrvaščine, zelo obžaluje

Kljub temu da Kristina govori tako angleško kot hrvaško, pa njeni otroci hrvaščine ne poznajo dobro. "Moji otroci hrvaško govorijo zelo slabo in to je popolnoma moja krivda. V Ameriki nimam nobenih sorodnikov ali prijateljev iz Hrvaške, tako da nikoli nisem imela nikogar, s komer bi lahko redno govorila hrvaško. Moj mož je namreč Američan. Ker sem zelo zaposlena, si nikoli nisem vzela časa, da bi otroke naučila hrvaščine, kar zelo obžalujem," pravi.

Zaradi nepoznavanja hrvaškega jezika pa imajo njeni otroci in mož tudi nekaj težav pri sporazumevanju s sorodniki iz Hrvaške in Slovenije: "Na Hrvaškem večina sorodnikov govori angleško, v Sloveniji pa ne, zato se morajo pač znajti. Veliko je nakazovanja na stvari in prevajanja."

Na vprašanje, ali bi se kdaj želela preseliti nazaj v okolje, kjer se je rodila, je odgovorila, da si z možem želita počitniške hišice, kjer bi lahko preživljali poletja, saj jim je hrvaška obala zelo pri srcu. "Želim si imeti nekaj v državi, kjer sem se rodila," poudarja.

Obožuje morje in obalo

Kuzmičeva je na svojem profilu na Instagramu zapisala, da je Hrvaška njen najljubši prostor na svetu, saj se tam vedno počuti kot doma: "Obstaja grški rek, da bo dežela, kjer bodo tvoje oči prvič uzrle sonce, vedno tvoj dom. Ko sem to slišala, sem si rekla: 'O moj bog, nekdo je natančno razložil, kako se počutim.' Mislim, da imajo naša otroštva na nas velik vpliv. Vsi moji otroški spomini so iz Hrvaške. Zelo zanimivo je, da v Ameriki živim veliko dlje, kot sem na Hrvaškem. Tam sem živela 14 let, v Ameriki pa je 29 let, in vedno, ko pridem nazaj, se počutim, kot da sem doma. To je res lep občutek."

Poudarja, da ima na Hrvaškem več svojih najljubših kotičkov: "Rodila sem se v Zagrebu, ki ga obožujem. Večino otroštva sem preživela v Osijeku, tako da je tam večina mojih otroških spominov. A ljubim morje. Ljubim morje in obalo, saj je vse tako mirno, veličastno in prekrasno."

"Življenje na Hrvaškem se popolnoma razlikuje od življenja v Ameriki," izpostavlja. "Življenje v Ameriki je bistveno bolj prepleteno z delom, vedno je tudi poudarek na naslednji stvari, ki jo moraš narediti. Zdaj, ko sem bila na Hrvaškem, pa je bilo tako osvežujoče, da sem lahko šla ven in nisem imela skrbi, le sedela sem v kavarni ali restavraciji v miru. Nihče od natakarjev me ni preganjal, da potrebuje mizo za naslednjega gosta. Računa ti ne prinesejo, dokler ga ne zahtevaš. V Ameriki pa takoj, ko narediš zadnji grižljaj, dobiš račun in moraš oditi. Tudi občutek skupnosti je na Hrvaškem veliko močnejši kot v Ameriki, kar mi je zelo všeč," pravi in dodaja, da na Hrvaškem obožuje, "da se male trgovine kar zaprejo, da se lahko lastnik spočije". "V Ameriki se to nikoli, res nikoli ne bi zgodilo. To cenim. Mislim, da so tukaj ljudje usmerjeni v to, kaj je res pomembno," še pove.

Na Hrvaškem je živela 14 let, v Ameriki pa živi že 29 let. Foto: Gaja Hanuna

Knjiga o človeških težavah z nasveti

Knjiga Drži se!, katere podnaslov je Upanje in humor iz mojega nepopolnega življenja, je navdihujoča zgodba o volji, moči pozitivnega razmišljanja, novih začetkih, spopadanju z neuspehom, depresijo, sprejemanju samega sebe in starševstvu. Avtorica se je po končanem študiju v ZDA namreč poročila in dobila dva otroka, se nato ločila in nekaj časa živela brez vsega. V tem času je bila na tleh, počutila se je ničvredno, mislila je, da je slaba mama svojim otrokom, in bila brez volje do življenja. A je vztrajala.

"Knjiga je za vsakogar, ki se je kadarkoli počutil sam s svojimi težavami. Za vse, ki se jim življenje ni izteklo, kot bi si želeli ali načrtovali, kar se zgodi vsakemu, in vse, ki so se kdaj počutili manjvredne. V bistvu je to knjiga o človeških težavah in nasvetih, kako se naučiti biti avtentičen in prijazen do samega sebe, ko imaš težke dni," opiše sporočilo knjige.

Ko je izvedela, da želijo njeno knjigo prevesti tudi v slovenščino, je bila zelo vesela: "To ni bila moja ideja, sem pa zelo vesela, da se je to zgodilo. To mi res veliko pomeni."

"V naši družini o težavah, ki jih imamo, govorimo zelo odprto," izpostavlja. Foto: Gaja Hanuna

"Kot oseba sem se sovražila"

Poudarja tudi, da njeni otroci poznajo njeno težko življenjsko zgodbo in o njej tudi govorijo. "V naši družini o težavah, ki jih imamo, govorimo zelo odprto. Ko sem šla čez težke čase, o svojih težavah nisem govorila, ker sem občutila sram in krivdo. Zato ne želim, da moji otroci kadarkoli občutijo karkoli od tega. Vsi ljudje imamo težave in se borimo z njimi, kljub temu da so popolnoma različne. Vsi imamo slabe dneve. Če te občutke držimo v sebi in nas je sram, mislim, da se ne moremo pozdraviti. Svojim otrokom svetujem iz lastnih izkušenj in jim pravim: 'Ko imaš slab dan in nimaš moči, da bi se boril s težavami, povej, poišči pomoč, vsi se bomo zbrali okoli tebe in ti pomagali.' To je trenutek, ko se zdravljenje začne," izpostavlja.

Razkrila je tudi trenutek, ko se je v življenju počutila najslabše: "Iskreno, najhujše v življenju je bilo, ko sem se sovražila. To je najhujša stvar, ki jo lahko občutiš. Vedno lahko nadzoruješ, kako se boš v določeni situaciji odzval. Do sebe bodi vedno zelo prijazen. Obljubim, da pomaga. Do sebe se obnašaj tako, kot bi si želel, da se obnaša tvoj otrok."

Ko je zaključila s snemanjem svoje oddaje, so ji kasneje ponudili še več oddaj, a je vse zavrnila. Foto: Gaja Hanuna

Sodelovala je v šovu Oprah Winfrey

Po tem, ko se je drugič poročila, se ji je sčasoma ponudila priložnost, da sodeluje v resničnostnem šovu Oprah Winfrey. V šovu je zmagala ter za nagrado dobila avto in svojo kuharsko oddajo Fearless kitchen, ki pa ni bila uspešna. Oprah jo je za zmagovalko namreč izbrala zaradi njene iskrenosti, avtentičnosti in sproščenosti, na snemanju oddaje pa so zahtevali, da je popolna, s čimer pa se ni strinjala. Želela je imeti oddajo, v kateri bi bila lahko neurejena, kuhala bi v umazani in nepospravljeni kuhinji, ko otroci zadaj kričijo, da bi se lahko gledalci poistovetili z njo. Ker se producenti s tem niso strinjali, oddaja ni bila uspešna in začeti je morala znova.

Na vprašanje, ali bi še kdaj želela imeti svojo oddajo, je odgovorila, da je bilo snemanje lastne oddaje mučno: "Vedno sem govorila, da bi spet imela svojo oddajo, če bi le lahko bila takšna, kot sem. Nočem se pretvarjati, da sem nekdo in ne jaz. Želim si, da bi to storili tudi drugi, saj mislim, da je v svetu preveč ponarejanja in pretvarjanja ljudi, da živijo življenje, ki ni njihovo, ker morajo biti v njem popolni. K snemanju bi privolila, če bi lahko bila popolnoma avtentična, iskrena in odprta. Ampak veste kaj, večina ljudi si tega ne želi. Večina si želi popolnosti."

Ko je zaključila s snemanjem svoje oddaje, so ji kasneje ponudili še več oddaj, a je vse zavrnila: "Od mene so želeli, da se pretvarjam, da je moje življenje nekaj, kar ni. In tega ne želim. Da si lahko odprt in iskren je res osvobajajoče. In tudi če se pretvarjam, da je to nekaj, kar ne obstaja, to ljudem ne pomaga. Moj cilj je, da ljudem pokažem to, kar sem potrebovala jaz, ko sem bila na najnižji točki življenja. Potrebovala oziroma želela sem si nekoga, da bi se počutila manj osamljeno. Nekoga, ki bi mi dal upanje, da bi se počutila normalno, in ki bi mi rekel, da so vsi moji nori občutki normalni, da slabi dnevi niso konstantni in da je lahko nato bolje. Zato bom nadaljevala s tem, kar delam zdaj."

"O svojih otrocih nikoli ne govorim, pišem ali objavljam fotografije brez njihovega dovoljenja. Zato redko vidite družinske fotografije, saj vsaj enemu izmed otrok to ni všeč." Foto: Gaja Hanuna

V središču naslednje knjige bo njen najstarejši sin

Na predstavitvi knjige je razkrila, da piše že naslednjo knjigo, v kateri pa bo spregovorila o svoji izkušnji z najstarejšim sinom, ki se je spoprijemal z depresijo in anksioznostjo. Naslov knjige bo "I can fix this (and other lies i have told myself)", saj meni, da si starši vedno govorijo, da lahko vse popravijo, a si v bistvu lažejo, saj nimajo tolikšne moči. "O svojih otrocih nikoli ne govorim, pišem ali objavljam fotografije brez njihovega dovoljenja. Zato redko vidite družinske fotografije, saj vsaj enemu izmed otrok to ni všeč. O izkušnji s sinom najprej nisem govorila, potem pa se je sam odločil, da bo spregovoril. Knjigo pišem z njegovo pomočjo. Zadnje poglavje bo celo sam napisal in s tem nagovoril bralce," napoveduje.

"Najraje sem mama"

Knjiga Drži se! pa je poleg zanimive življenjske izkušnje tudi polna humorja. Avtorica je priljubljena predvsem zaradi iskrenosti in neposrednosti, saj svojega življenja ne olepšuje, ampak ga prikazuje takšno, kot je – kaotično in nepopolno, a edinstveno.

Poleg knjige, ki jo je napisala, pa je Kristina Kuzmič tudi vlogerka. Na Instagramu ima več kot 500 tisoč sledilcev, njeni videi o starševstvu pa imajo skupno že več kot milijardo ogledov. Objavlja sproščene vsebine, s katerimi nasmeje predvsem mamice. Všeč jim je, saj prikaže zelo iskren pogled na materinstvo in se ne pretvarja, da je njeno življenje popolno. Mamice in preostale ženske ves čas opominja, da so napake normalne, da nihče ni popoln in da naj se ne bojijo biti to, kar so.

"Od vseh 'služb', ki jih opravljam, sem najraje mama. Družina je na prvem mestu. To mi je tudi všeč pri Hrvatih in Slovencih, saj je za vas družina na prvem mestu. V Ljubljano sem prišla s sinom, njegovim dekletom, hčerko in možem, ki so si ogledali znamenitosti Ljubljane," pravi. Dodala je še, da je bila nanje kar malce ljubosumna, a je vseeno vesela, da so tukaj. "Za Arija (njen tretji otrok, op. a.) ne vem, kje je. Tako zaposlena sem, da ne vem, kje so moji otroci. To ne pomeni, da sem slaba mama. Sem zelo normalna (smeh, op. a.)."

Njen mož Philip je menedžer restavracije. Foto: Gaja Hanuna

"Hoditi na zmenke po ločitvi je res naporno"

Veliko vlogo v njenem življenju pa ima tudi njen mož Philip, s katerim "sva se danes zjutraj skregala, ampak to je normalno, še vedno je najboljši mož". "Vsi, ki so kdaj prestali ločitev, vedo, da je hoditi na zmenke po ločitvi res naporno. Moža sem nekajkrat celo pustila, saj po ločitvi od ljudi vedno pričakuješ najslabše. Mislila sem si, da se vsi, ki so srečno poročeni, pretvarjajo. Nato pa sem se poročila s Philipom. Imam nepopoln, a čudovit zakon. Poudarjam pa, da ženske ne potrebujemo moških, da bi živele lepo življenje,"

izpostavlja.

"Nihče, ki se poroči, ne razmišlja, da se bo čez nekaj let ločil. V knjigi ločitev primerjam s smrtjo. Če si ti tisti, ki je sprejel to odločitev, kot sem bila v tem primeru jaz, se počutiš kot morilec. Nikogar ne spodbujam, da se loči (smeh, op. a.). Moja ločitev ni razdrla moje družine, ampak jo je izboljšala. Ozdravila jo je," poudarja. Pravi pa tudi, da je od ljudi že večkrat slišala, da jih je tudi prestrašila s svojo iskrenostjo, da bi kadarkoli imeli otroke: "Se opravičujem (smeh, op. a.), sem samo iskrena. Je težko, ampak ta del življenja obožujem."

Po predstavitvi je oboževalcem − zbralo se jih je krepko več kot sto − podpisovala knjige. Foto: Gaja Hanuna

