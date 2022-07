Po razhodu s Flisarjem je srečo našla z nogometašem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji smučar prostega sloga Filip Flisar in njegova partnerica Monika Vuk sta dolgo veljala za zgleden par, v zvezi se jima je leta 2018 rodila tudi hči Sofia. V začetku 2021 so se začele pojavljati govorice, da sta se razšla, in se pozneje tudi izkazale za resnične.

Flisar svoje zasebno življenje še naprej skrbno skriva, medtem pa je Monika Vuk na Instagramu razkrila, da je znova zaljubljena. Tudi tokrat v športnika - njeno srce je po poročanju Ekipe24 tokrat ogrel Luka Janžeković, vratar in kapetan nogometnega kluba Aluminij.

Luka Janžeković Foto: Vid Ponikvar

