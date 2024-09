Zakaj vse več žensk izbere vadbo za moč?

Za vadbo z utežmi pogosto velja napačno prepričanje, da bodo ženske, ki redno dvigujejo uteži, razvile izrazito mišičasto oz. "nabildano" postavo. Ta mit je bil eden od glavnih razlogov, zakaj so se številne ženske izogibale treningu z utežmi in se raje osredotočale na kardio vaje ali lažje oblike vadbe. Resnica je povsem drugačna in na srečo jo poznajo že številne – vadba z utežmi je ključna za oblikovanje zdravega in čvrstega telesa in ne vodi samodejno do pridobitve pretirano velikih mišic. Strokovnjaki pogosto priporočajo kombinacijo kardio vadbe in vadbe za moč za optimalno dobro počutje.

Kombinacijo različnih vrst treningov priporočajo tudi strokovnjaki Fit akademije. Kako je videti njihov trening z utežmi, preverite v videu.

Če iščete celovit program, ki vam ne bo pomagal le oblikovati sanjske postave, temveč tudi dolgoročno vzdrževati zdrav življenjski slog, je Fit akademija prava izbira. Ta inovativen program, zasnovan za zaposlene posameznike, ponuja več od klasične vadbe in strogih diet – prilagojen je življenju sodobne ženske, ki si v svojem vsakdanu želi rezultatov brez kompromisov.

Fit akademija 14 se začne že 30. septembra in je zasnovana na preprost in dostopen način. Ne zahteva odrekanja ali veliko časa, cena pa je trenutno znižana na 27,90 evra. Ob nakupu Fit akademija ostane vaša za vedno! Udeležencem pomaga korak za korakom izboljšati prehranjevalne navade in vključiti telesno aktivnost v vsakdanje življenje, kar je kakovost življenja izboljšalo že več kot 68 tisoč Slovenkam. Prijave so odprte!

Ekipo Fit akademije 14 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit Akademija

Trening z utežmi že dolgo časa ni več rezerviran le za moško populacijo

Ženske, ki delajo vaje z utežmi, ne bodo kar čez noč pridobile ogromnih mišic – to zahteva zelo specifične pogoje, kot so visokokalorična prehrana, intenzivni treningi, specifične metode treninga in pogosto uporaba prehranskih dodatkov. Večina žensk, ki redno trenira z utežmi, bo videla le izboljšan mišični tonus, večjo moč in boljšo splošno telesno pripravljenost.

Številni strokovnjaki so mnenja, da bi morala biti vadba za moč bistveni del vadbene rutine za vse, ne glede na spol ali starost. Zadnja leta vse več žensk v svojo vadbeno rutino vključuje vaje za moč. In to z dobrim razlogom.

Prednosti vadbe za moč za ženske

Vadba z utežmi prinaša številne prednosti za ženske, tako za fizično zdravje kot za psihično počutje. Čeprav kardio vadba ostaja pomembna, je vključitev vadbe z utežmi ključna za dolgoročno zdravje, od izboljšanja gostote kosti do zmanjšanja stresa in povečanja samozavesti. Ženske, ki redno vadijo z utežmi, ne bodo postale preveč mišičaste, ampak bodo razvile čvrsto in funkcionalno telo, ki jim bo omogočilo, da bodo vsakodnevno življenje lažje obvladovale in hkrati izboljšale svoje zdravje.

Program je zasnovala ustanoviteljica Patricia Pangeršič. V sodelovanju z ekipo strokovnjakov ga nenehno prilagaja glede na potrebe udeleženk, kar je ključ do trajnega uspeha. Poleg vadbenih načrtov, ki so primerni za različne stopnje telesne pripravljenosti, Fit akademija ponuja recepte in nakupovalne sezname, ki olajšajo zdravo prehranjevanje, hkrati pa izobražuje o pomenu vzdrževanja discipline in dolgoročnih sprememb. Foto: Fit Akademija

Začnite s pomočjo strokovne podpore

Začetki so lahko težki, zato je pomembno, da začnete počasi in se naučite pravilne tehnike. Priporočljivo je, da imate podporo trenerjev, ki vam pomagajo pri sestavi treninga in ga prilagodijo vašim ciljem in sposobnostim. Pomembno je tudi, da se zavedate, da je dvigovanje uteži potovanje, kjer postopno napredujete.

Če ste med tistimi, ki ne veste, kako začeti z vajami za moč, boste v Fit akademiji med drugim dobili tudi trening z utežmi, ki vam bo pomagal izboljšati telesno pripravljenost, povečal vzdržljivost in moč ter pospešil porabo kalorij. S pomočjo strokovnjakov se boste naučili tudi pravilne izvedbe. Trening je primeren tako za začetnice kot tiste, ki se tovrstnih treningov že poslužujete.

Najboljši čas za začetek je zdaj

Fit akademija 14 se začne že 30. septembra in je zasnovana na preprost in dostopen način. Ne zahteva odrekanja ali veliko časa, cena pa je trenutno znižana na 27,90 evra. Ob nakupu Fit akademija ostane vaša za vedno! Udeležencem pomaga korak za korakom izboljšati prehranjevalne navade in vključiti telesno aktivnost v vsakdanje življenje, kar je kakovost življenja izboljšalo že več kot 68 tisoč Slovenkam.

Ni pomembno, ali ste začetnik ali že imate izkušnje. Vsak korak k vadbi za moč bo prispeval k vaši fizični in mentalni vzdržljivosti.

Kaj dobite v Fit akademiji? Program ponuja celovit pristop k izboljšanju telesne pripravljenosti in življenjskega sloga. Vključuje priljubljene vodene treninge v osnovni ali napredni različici, kot so Booty Attack za krepitev mišic nog in zadnjice, pilates za krepitev jedra in izboljšanje drže, Fit step s kardio intervali in krepilnimi vajami ter Fit pump za moč in visoko porabo kalorij. Poleg tega vključuje fizioterapevtsko vadbo, Core workout za močno jedro, vodeno meditacijo za notranji mir, več kot 80 zdravih receptov, nakupovalne sezname, knjižico za spremljanje napredka in dostop do motivacijske skupine.







Preverite več o programu:

Preverite izkušnje udeleženk na fit-akademija.si Facebooku in Instagramu . Naj vas navdihnejo fotografije, posnete prej in potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Novo v Fit akademiji: premium dostop z dodatnimi vsebinami

Fit akademija 14 že sama po sebi ponuja vse, kar potrebujete za uspešno telesno preobrazbo. Program, ki ga je preizkusilo že več kot 68 tisoč uporabnikov, vključuje vse glavne vsebine za dosego želenih ciljev. A za tiste, ki si želite še bolj poglobljene izkušnje, so tokrat pripravili še več – premium paket, ki omogoči dostop do ekskluzivnih dodatnih vsebin.

Gre za all inclusive paket, ki vključuje štiri skrbno izbrane dodatne module, s katerimi boste trenirali še intenzivneje, preizkusili boste nove metode vadbe in hkrati s pomočjo videovsebin tekmovalcev šova MasterChef Luke in Lidije izboljšali svoje kuharsko znanje. Če ste med tistimi, ki želite več, če hrepenite po novih izzivih in želite svoje rezultate dvigniti na višjo raven, je premium paket v Fit akademiji 14 najboljši zaveznik na poti do uspeha. Dobite ga z dodatnim doplačilom le deset evrov.

Nadgradite svoje kuharske veščine z recepti tekmovalcev šova MasterChef. Foto: Fit Akademija

FIT AKADEMIJA 14 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA14. Pridružite se in ne osvojite le boljšega počutja, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! Prvo mesto = 1.000 evrov

= 1.000 evrov Drugo mesto = 800 evrov

= 800 evrov Tretje mesto = 500 evrov

Več o Fit akademiji 14: