Tuji in domači zvezdniki, ki so močno shujšali #foto

Če potrebujete nekaj motivacije za hujšanje, jo lahko poiščete med domačimi in tujimi znanimi imeni, ki jim je to zelo dobro uspelo.

Niso samo tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija tisti, ki garajo za boljšo in bolj zdravo postavo. Tudi svetovni in domači zvezdniki so se že kdaj znašli v obdobju življenja, ko so si rekli, da tako ne gre več naprej in da morajo spremeniti svoje navade.

Preverite, komu je s pravilno prehrano in redno vadbo uspelo spremeniti svoj videz na bolje:

Jonah Hill, igralec

Foto: Getty Images

Jennifer Hudson, pevka in igralka

Foto: Getty Images

Neisha, pevka

Foto: Mediaspeed

John Goodman, igralec

Foto: Getty Images

Graham Elliot, sodnik šova MasterChef

Foto: Getty Images

Boštjan Gorenc - Pižama, raper, igralec, komik in prevajalec

Foto: Mediaspeed

Raven Symone, igralka (serija Cosbyjevi)

Foto: Getty Images

Zach Galifianakis, igralec (Prekrokana noč)

Foto: Getty Images

Nuška Drašček, pevka

Foto: Mediaspeed

Jerry Ferrara, igralec (serija Priskledniki)

Foto: Getty Images

Chris Pratt, igralec

Foto: Getty Images

