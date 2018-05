To je najbolj vroča vadba ta hip #foto

Številne zvezdnice so že nekaj časa zaljubljene v vadbo, ki bi jo sprva pripisovali moškim. Govorimo o boksu, ki ga že dlje časa opeva brazilska supermanekenka Adriana Lima, vanj pa sta zaljubljeni tudi manekenki Gigi Hadid in Karlie Kloss. Zakaj je ta vadba tako dobra, nam je razložil osebni trener Jan Kovačič.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on Apr 20, 2018 at 10:27am PDT

Adriana Lima se na legendarno modno revijo Victorijinih angelčkov že nekaj let pripravlja ob boksu, kar redno pokaže tudi na Instagramu.

Prednosti te vadbe je kmalu spoznala tudi njena mlajša kolegica Gigi Hadid, ki pravi, da je z njim zasvojena, obožuje pa ga tudi Karlie Kloss. "Najbolj mi je všeč, kako vpliva name, tako psihično kot fizično, hkrati pa me motivira, da se ženem še dlje," pravi Karlie.

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Oct 4, 2016 at 10:54am PDT

A post shared by Karlie Kloss (@karliekloss) on Nov 11, 2016 at 11:07am PST

Zakaj je ta vadba tako priljubljena in kakšne so njene prednosti, smo vprašali trenerja Jana Kovačiča, ki trenutno skrbi za formo tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija.

Na začetku naj pomaga strokovnjak

"Mislim, da je priljubljena predvsem zato, ker se rezultati kar hitro pokažejo. Pa tudi, ker daš iz sebe nek stres, kar je lažje kot pri kakšni drugi vadbi," pravi Jan.

Vsakemu, ki razmišlja, da bi se lotil te vadbe, pa svetuje, naj si začetek poišče pomoč strokovnjaka. "Tega naj se ne loti sam. Če gre za boksanje, ki ni na vrečo, potem ni taka težava, če pa gre za udarce v vrečo, je treba poznati pravilno povijanje zapestij in prstov, tudi uporabo pravilnih rokavic. Posameznik naj nato določi, kaj si želi; si želi osvojiti veščino ali poskrbeti za dober kardiotrening?"

Predvsem pa je pomembno, da se nauči pravilno izvajati določene udarce, dodaja. "Potem je možnost nastanka poškodb manjša, in če pravilno izvajaš udarce, si tudi bolj učinkovit."

A post shared by Jan Kovacic (@jankovacic_reset) on Apr 5, 2018 at 12:19pm PDT

Vadba, pri kateri dela vse telo

Sicer pa Jan v boksu vidi same prednosti:

Gre za visokointenzivno vadbo, pri kateri srčni utrip dosega maksimum, seveda pa je vse odvisno od tega, koliko se ženeš. Je super dodatek preostalim treningom, sploh za vzdržljivost, poleg tega se pri boksu in kickboksu razvija veliko motoričnih sposobnosti: gre za moč, gibljivost, koordinacijo in tudi natančnost.

Ob tem je še dodal, da se pri boksu aktivira vse telo, kar pa je tudi njegova največja prednost.

Jan skupaj s trenerko Natašo Gorenc že drugo sezono skrbi za boljšo fizično pripravljenost tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija, ki so z dneva v dan boljši kondiciji. Kako jim gre, lahko spremljate od torka do petka ob 21.05 na Planet TV.