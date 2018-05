Instagram profil, ob katerem si boste zaželeli jesti bolj zdravo

Avstralska nutricionistka ima enega najbolj privlačnih profilov o zdravi prehrani na Instagramu. Njene objave so tako barvite in privlačne, da si ob njih vsak zaželi še danes spremeniti način prehranjevanja na bolje.

Leanne Ward, ki stoji za profilom The Fitness Dietitian, hoče svojim sledilcem pokazati, da priprava zdrave hrane ni težka, da takšni obroki niso dolgočasni, predvsem pa ne dragi. "Zdrava prehrana prav tako ne pomeni stalnega štetja kalorij in nenehno obremenjevanje s tehtanjem in telovadbo," pojasnjuje.

Nutricionistka ob tem dodaja, da če boste jedli polnovredno in hranljivo hrano, vam bo telo povedalo, kdaj ima dovolj, torej se ne boste prenajedali.

Vsa ta sporočila pa privlačno zapakira v Instagram objave, ki pritegnejo ljudi in jih spodbudijo, da se priprave takšnih obrokov lotijo tudi sami.

Ne zgledujte se po prijatelju

Vendar pa opozarja na past, v katero se ujamejo marsikateri: če ena dieta deluje za prijatelja, ni nujno, da bo tudi za vas. "Ljudje me velikokrat sprašujejo, koliko tehtam in koliko kalorij pojem, a to je povsem nepomembno, če me to sprašuje nekdo, ki ima čisto drugačno postavo kot jaz."

Če si res želite imeti natančen prehranski načrt, ki je izdelan posebej za vas, prosite za pomoč strokovnjaka, ki se bo poglobil prav v vas in vaše potrebe, svetuje.

Seveda pa ob vsem tem ne pozabite na redno telovadbo, dodaja. "Umestite jo v svoj urnik tako, kot umestite pomemben sestanek, ki ga ne morete prestaviti. Tako se je boste zagotovo držali."

