Najboljši Instagramovi profili o zdravi, a slastni prehrani

Si želite bolj zdravega načina življenja, vendar ne veste, kako in kje bi začeli? Vam je ideja o zdravi prehrani sicer všeč, ampak kaj, ko je vse videti brez okusa, poleg tega pa so vsi recepti nekoliko dolgočasni?

Smoothie sklede so trenutno ene najbolj priljubljenih na Instagramu. Foto: Thinkstock

Za vas imamo najboljše profile na Instagramu, ki vam bodo postregli z recepti, idejami in nasveti ter poskrbeli za to, da bo tudi vaša zdrava prehrana okusna in zabavna.

Amelia Freer

Prav Amelijina kuharska knjiga Eat. Nourish. Glow je pripomogla k temu, da je pevec Sam Smith v dveh tednih izgubil več kot šest kilogramov. Sam je v celoti izgubil skoraj 20 kilogramov, na svojem Instagramovem profilu pa je zapisal, da je Amelia popolnoma spremenila njegov odnos do hrane. Naj vam pomaga spremeniti tudi vašega.

Live green healthy

Na tem profilu boste našli najbolj slastne vegetarijanske recepte, zbrane z različnih računov na Instagramu.

Natasha Corrett

Natasha je tista, ki je odgovorna za alkalno dieto, ki je velik hit med zvezdniki, kot so Victoria Becham, Jennifer Aniston in Robbie Williams. Alkalna dieta temelji na čim manjšem vnosu živalskih beljakovin, sladkorjev in predelane hrane. Priporoča pa se uživanje čim večjih količin sadja, zelenjave in polnozrnatih žit.

Kezia in Jared

Kezia in Jared sta mož in žena, ki s svojimi sledilci delita družinske recepte in nasvete o zdravem načinu prehranjevanja ter promovirata ljubezen do svojega telesa in zdrav odnos do hrane.

Ella Woodward

Blogerka in avtorica kuharske knjige Every Day je ena izmed najbolj vplivnih promotorjev zdravega načina življenja. Na Instagramu ima 1,3 milijona sledilcev, poznana pa je po preprostih, a odličnih receptih.

Dana Schultz

Dana na svojem profilu deli preproste recepte za jedi, ki so narejene v eni sami skledi, vsebujejo deset ali manj sestavin in za njihovo pripravo ne boste porabili več kot pol ure. S svojimi jedmi pa Dana dokazuje, da le zato, ker so recepti preprosti, še ne pomeni, da bodo jedi neokusne.

Lily Diamond

Lily verjame v to, da mora vsak prisluhniti svojemu telesu. Zadnji dve desetletji je preizkusila že vse, od veganstva do tega, da je jedla vse. Te dni pa je to, kar si njeno telo želi. Za Lily so diete osebna stvar, saj je mnenja, da nihče od nas nima enakega telesa, zato so tudi naše prehranjevalne potrebe različne.

