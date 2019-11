Trend, o katerem se v Sloveniji ne govori na glas: vaginalno pomlajevanje #video

Ohlapna nožnica, uhajanje urina in zunanja podoba spolovila so težave, ki po tihem motijo veliko Slovenk. A z napredkom tehnologije jih je mogoče v večini primerov uspešno rešiti, zagotavlja ginekologinja, ki se s tovrstnimi tegobami žensk srečuje vsak dan, in pravi, da ji pacientk ne primanjkuje.

Novosti in trendi na področju izboljšanja videza so dosegli tudi druge predele ženskega telesa - spolovilo. Vendar pa gre pri vaginalnem pomlajevanju predvsem za odpravo res motečih težav, kot so atrofija nožnice (suhost nožnice), vaginizem (bolezen, pri kateri se pojavljajo krči nožničnih mišic) in inkontinenca (uhajanje urina). Šele nato gre za nezadovoljstvo s podobo spolovila, ki lahko vpliva na samozavest in kakovost življenja.

Z odpravo teh težav se že 13 let ukvarja ginekologinja Kristina Drusany Starič, pri čemer zadnja tri leta uporablja tehnologijo laserja in radiofrekvenčno metodo.

Nekirurško, neboleče in včasih tudi s polnili

Pri svojem delu najraje uporablja prav radiofrekvenčno napravo, ki s pomočjo radiofrekvenčnih valov segreva tkivo. Segrevanje globljih plasti tkiv pospeši njihovo regeneracijo s tvorbo hialuronske kisline, kolagena in elastina, s čimer se tkiva učvrstijo in omogočajo boljšo podporo.

"Prednost te tehnologije je, da ni operativna in je neboleča. To se je zelo spremenilo - včasih se je vse delalo kirurško, zdaj pa se to izvaja veliko manj invazivno, z laserjem, radiofrekevenco in tudi s polnili. Vedno manj uporabljamo klasično kirurgijo. Videz postane veliko mlajši, površina je po terapiji veliko bolj gladka, sramne ustnice so veliko bolj čvrste, vhod v nožnico pa je bolj ozek."

Ob tem razlaga, da polnil ne uporabljajo za glajenje, temveč le v primeru, če je odsoten volumen velikih sramnih ustnic. Polnila iz hialuronske kisline je mogoče uporabljati kot pomoč za ohranjanje večje vlažnosti nožnice, v enake namene pa uporabljajo tudi trombocitno plazmo, razlaga ginekologinja. "S tem zmanjšamo vhod v nožnico in zavarujemo male sramne ustnice."

Če je potrebno, posežejo tudi po botoksu, a večinoma pri ženskah z vaginizmom, dodaja. "Z botoksom, ki ga vbrizgamo v nožnico, lahko sprostimo mišice, da jih pacientka ne more skrčiti in jo med spolnim odnosom ne boli.

Ginekologinja Kristina Drusany Starič, Estetika Medart, pravi, da je radiofrekvenčna terapija neboleč postopek, po katerem ni izcedka, pacientka pa lahko normalno nadaljuje dan. Foto: Ana Kovač

Težave "tam spodaj", o katerih se ne govori

Drusany Staričeva ob tem pojasnjuje, da ima težave z nožnico veliko več žensk, a o tem ne govorijo. Pogost je na primer sindrom ohlapne nožnice, ki se ne pojavlja zgolj pri ženskah po porodu, ampak tudi pri starejših.

"Na spremembo videza zunanjega spolovila vplivajo različni dejavniki. Porod je sicer najpogostejši, veliko pa je odvisno tudi od tega, kako delujejo hormoni, na to vpliva tudi brazilska depilacija - če se koža na sramnih ustnicah prevečkrat razvleče."

Preohlapna nožnica je moteča pri spolnih odnosih, moti lahko tudi pri vsakodnevnih opravilih in tudi pri telovadbi, pojavljajo se lahko vnetja.

Pogosto pa je tudi prikrivanje stresne inkontinence, inkontinence, ki je posledica kašljanja, kihanja, smejanja in naprezanja, razlaga ginekologinja. "Tudi pri tem je mogoče pomagati z radiofrekvenčno metodo. Pri inkontinenci tako, da okrepi tkiva in podporo sečnici. Ko se med kašljanjem in kihanjem poveča tlak v mehurju, je ta sila večja. Ker ojačamo tkiva pod sečnico, pa urin ne more uhajati."

Skrbijo tudi za odpravo težav z atrofijo nožnice, pojavom suhe nožnice, ki je zelo pogost pri starejših ženskah. Pogosta sta neprestano srbenje, nezmožnost spolnih odnosov, kar lahko sicer rešijo s hormonskimi tabletami, a če jih ženska iz drugih zdravstvenih razlogov ne sme jemati, bo radiofrekvenčna ali laserska metoda zanjo najboljša rešitev, pravi ginekologinja.

Pri tem pa poudarja: "S temi postopki ne rešujemo življenj, pomagamo pa izboljšati njihovo kakovost. Ženske so srečnejše in življenje je lepše."

Večina pacientk potrebuje tri terapije, ki se opravijo enkrat na tri ali štiri tedne. Pozneje je priporočljiva ena vzdrževalna terapija enkrat na leto. Foto: Ana Kovač

Pridejo pa tudi zaradi nezadovoljstva z videzom

Veliko pa se jih po zdravniško pomoč zateče tudi zgolj zaradi videza nožnice, kar lahko močno vpliva na samozavest.

"Predvsem jim ni všeč obarvanost spolovila. Pri nekaterih ženskah zaradi povečanega izločanja estrogena spolovilo s starostjo postaja temnejše in jim to ni všeč. Ali pa jim niso všeč prevelike sramne ustnice, kar je največkrat prirojeno, ali pa, kot že omenjeno, zaradi brazilske depilacije.

Za takšne pacientke si Drusany Staričeva vzame še več časa, da ugotovi, ali bo terapija res odpravila njihove težave ali pa gre zgolj za nečimrnost.

Ena terapija z radiofrekvenčno napravo Votiva traja manj kot pol ure. Prvi poseg stane 250 evrov, nadaljnja dva pa po 150. Foto: Ana Kovač

Svetovalka s področja samopodobe: Gre bolj za "lajšala" kot "zdravila"

Ob besedi pomlajevanje marsikdo pomisli prav na nečimrnost, pri čemer tudi svetovalka s področja samopodobe dr. Lucija Čevnik pravi, da gre pri zunanjih popravkih na telesu prej za "lajšala" kot "zdravila" za samopodobo in samozavest, a tudi ona pozdravlja tovrstne metode, če gre za zdravje.

"Kadar gre za odpravljanje in reševanje najrazličnejših zdravstvenih težav, tegob, nepravilnosti v delovanju organa, je tak poseg lahko samo velik plus."

Pa vendar se sprašuje, kje so meje lepotne in estetske kirurgije. "Kako daleč bodo šle vse te telesne spremembe? Standardi za 'lepo' telo so čedalje bolj zahtevni. Od vsakega posameznega telesnega dela se zahtevajo natanko določena oblika, podoba, natreniranost, poudarjenost. Tudi estetska kirurgija, ki je danes prišla že v vsako vas, postaja standard kot pobarvani lasje ali depilirano telo."

Ob tem je še poudarila, da človeško telo prehaja skozi naravne cikluse in da je "staranje normalen življenjski proces, ki ga bomo zelo težko nenehno zakrivali s pomlajevalnimi, velikokrat bolečimi, zdravju škodljivimi in tudi dragimi lepotnimi posegi".

Preberite tudi: