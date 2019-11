Rešitev za slabo samopodobo med Slovenci? Kvačkanje ali pletenje. #video

Ročna dela so lahko kot meditacija in joga, saj se pri njih um povsem umiri.

Ročna dela so lahko kot meditacija in joga, saj se pri njih um povsem umiri. Foto: Ana Kovač

Slovenci smo narod, ki trpi za izjemno negativno samopodobo, ta pa bi se lahko precej izboljšala, če bi v svoj vsakdan vnesli ustvarjalne hobije in ročna dela. Na primer kvačkanje ali pletenje, oboje deluje kot meditacija in nekateri jima rečejo kar novodobna joga.

"Če se z nečim ukvarjaš in se osredotočaš le na to, kaj delaš, ne moreš broditi z mislimi naokrog in k nečemu, kar slabo vpliva nate."

Tako pletenje in kvačkanje vidi dr. Lucija Čevnik, predavateljica in svetovalka s področja samopodobe, ki se že več kot deset let ukvarja predvsem z mladimi in njihovimi starši.

Ker gre pri pletenju in kvačkanju za poseben način sprostitve in meditacije, obe dejavnosti navaja kot odličen primer, kako lahko izboljšamo počutje in s tem samopodobo.

Čas zase, zapolnjen s hobiji, je za posameznika izjemno pomemben

Čevnikova poudarja, da je aktivno preživljanje prostega časa izjemno pomembno za človeka, pri čemer imajo predvsem ročna dela veliko prednosti, saj se pri njih um osredotoča le na tukaj in zdaj. Čeprav bi se zdelo, da je pri pletenju najpomembnejši končni izdelek, pa strokovnjakinja meni, da ima tudi proces pletenja odličen doprinos k duševnemu počutju.

"Končni izdelek pomeni krepitev samopodobe, da vidiš, da zmoreš, sicer pa je tukaj bolj pomembna pot, ne cilj. V primeru kvačkanja in pletenja pa tudi stik z volno, toploto, varnostjo."

Poleg tega gre pri tem za trenutke, ko se odklopiš in sta pomembni samo tvoja ustvarjalnost in spretnost. "Ne razmišljaš in enostavno delaš. To človeka krepi, umirja in čisti."

Gre za čas, ki ga imaš sam zase, ko se umiriš, ko se umiri dihanje, bitje srca ... Notranje se zapolniš in zaveš, da si samozadosten takšen, kot si, in se hkrati izoliraš od zunanjega sveta in mask, ki jih nosimo vsak dan.

Sogovornica bi zato ročna dela priporočila vsem, predvsem pa večini Slovencev, saj imamo izjemno negativno samopodobo, pravi. "To kažejo številne raziskave in tudi agresivnost je pri Slovencih zelo močno introvertirana, imamo visoko stopnjo samomorov."

Lucija Čevnik je o pozitivnih učinkih kvačkanja in pletenja na duševno stanje spregovorila na dogodku Philips Lumea. Foto: Ana Kovač

Slovenci na maratonu ali kako lahko športni duh vodi do slabe samopodobe

A Čevnikova k aktivnemu preživljanju prostega časa ne bi štela športa, saj nemalokrat vodi v meje skrajnosti, ki pa spet niso zdrave za človeka. Nastopita tekmovalnost in brezupno pehanje za boljšim uspehom.

"Neprestano hlastanje za dosežki je lahko tudi znamenje negativne samopodobe, češ, da lahko sebe cenimo samo toliko, kolikor jaz mislim, da me cenijo drugi. Če sem v očeh drugih videti kot prvak, potem je to dovolj dobro, da se pogledam v ogledalo in si rečem: potem sem pa OK. To je nekakšna kompenzacija."

Kot primer takšne kompenzacije navaja tek in maraton, ki sta pri Slovencih v zadnjih letih močno priljubljena rekreacija. Gre za dober primer, kako je lahko športni duh znamenje negativne samopodobe. "Moram si nekaj dokazati, ker takšen, kot sem, nisem dovolj dober, moram imeti rezultat, da bo to OK," razlaga svetovalka in dodaja, da takšni hobiji niso dobri za duševno stanje, saj vsakršna tekmovalnost ne prinaša nič dobrega.

Pri kvačkanju in pletenju gre za trenutke, ko se odklopiš in sta pomembni samo tvoja ustvarjalnost in spretnost. Foto: Ana Kovač

"Končni izdelek pomeni krepitev samopodobe, da vidiš, da zmoreš." Foto: Ana Kovač

Pozabite na sosede, zavist in zunanji svet

Na žalost je pri Slovencih to zelo težko, saj se je v nas že davno razvila močna občutljivost na to, kaj si mislijo drugi ali, natančneje, sosedje. "V Sloveniji se razvija patološki narcisizem, da sebe cenim toliko, kolikor me drugi ljubijo ali kolikor so mi sosedje zavistni. Šele takrat menim, da imam nekaj, kar je vredno."

Čeprav je težko, se ne primerjajte z drugimi in se raje ukvarjajte s stvarmi, ki so samo za vašo dušo in se dogajajo za štirimi stenami, v intimi vašega doma, pravi. "Zvečer zapremo vrata pred zunanjim svetom, se zleknemo v udoben naslonjač, pokrijemo s toplo odejo, pripravimo topel čaj, potem pa vzamemo v roke kvačkanje. To je nekakšen občutek toplote, varnosti in sprejetosti."

