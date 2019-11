Opozarjanje na raka prostate s slogom: na klasičnih motociklih z gospodi v oblekah #video #foto

Ljubezen do klasičnih motociklov je Andraža Kopitarja sprva popeljala do pisanja lastnega bloga 7seven customs, leta 2013 pa se je na predlog prijatelja odločil za večji korak: prevzel je slovensko organizacijo dogodka The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), ki združuje klasične in vintage motocikle z lepo oblečenimi gospodi po vzoru Dona Draperja iz priljubljene serije Oglaševalci.

A ne gre zgolj za druženje moških na motorjih, temveč za poseben namen - ozaveščanje o zahrbtni moški bolezni, raku prostate.

Letošnji DGR je bil prava atrakcija. Foto: Klemen Korenjak

Letos so po svetu skupno zbrali skoraj 5,5 milijona

Ustanovitelj DGR je Avstralec Mark Hawwa, ki je zamisel za dobrodelni dogodek dobil prav pri Draperju, razlaga Kopitar. "Všeč mu je bila kombinacija moške obleke s klasičnim motorjem in je to združil z dobrodelnostjo."

Dogodki so se kmalu razširili po vsem svetu in tako so jih letos, 29. septembra, priredili v kar 678 mestih po vsem svetu, kjer se je skupno zbralo več kot 100 tisoč motoristov. V Sloveniji je množica gospodov na motorjih štela nekaj več kot 190 (prijavljenih) motoristov, ki so skupno zbrali več kot tri tisoč evrov, kar se je prištelo k milijonom, zbranim po vsem svetu. DGR je namreč letos za raziskave raka prostate in drugih moških bolezni zbral skoraj 5,5 milijona dolarjev (približno 4,9 milijona evrov).

Vsa zbrana sredstva posredujejo fundaciji Movember, saj z DGR širita enako sporočilo, oni pa zbrani denar razpršijo po svoji mreži, pojasnjuje Kopitar. "60 odstotkov sredstev gre za raziskave raka na prostati, 40 odstotkov pa za raziskave drugih moških bolezni."

Andraž je prvi DGR na slovenskih tleh organiziral v zgolj dveh tednih. Foto: Ana Kovač

Opozarjanje na raka prostate in duševne bolezni med moškimi

"Raka na prostati ima vsak peti moški po 50. letu in je drugi najbolj razširjen rak med moškimi. Pri tem raku skoraj ne veš, da ga imaš, ne počutiš se nič drugače. Odkriješ ga lahko samo s preventivo, zato je tako pomembno, da gre moški po 50. letu na pregled enkrat na leto," pravi organizator slovenskega DGR, ki sodeluje tudi z Društvom onkoloških bolnikov Slovenije.

A pred kratkim so se odločili, da denarja ne bodo namenjali zgolj raziskavam raka prostate, ampak tudi ozaveščanju o duševnih boleznih in moškem zdravju na splošno. K takšni odločitvi sta jih na žalost spodbudila samomor enega od organizatorjev tega dogodka ter skrb zbujajoča statistka, da so trije od štirih samomorilcev moški.

In to je glavni namen dogodka DGR, ki se ga pri nas vsako leto udeležuje vse več ljudi: opozarjanje na težke bolezni med moškimi, druženje enakomislečih in nazadnje tudi ogled zanimivih motociklov.

Prvega DGR se je udeležilo 12 ljudi, letošnjega, sedmega, pa skoraj 190. Foto: Klemen Korenjak

Prvič jih je bilo 12, letos 190 s policijskim spremstvom

Kopitarju je letos z ekipo uspelo zbrati skoraj 200 motoristov, kar 15-krat več kot prvič, ko se jih je zbralo zgolj 12. Upoštevati je treba vzeti tudi dejstvo, da je imel leta 2013 pri prvem zelo malo časa za organizacijo. "Ko mi je kolega takrat predlagal, naj DGR pri nas organiziram jaz, je bilo to 14 dni pred dogodkom. Hitro sem poslal e-pošto Avstralcem, oni so se takoj strinjali, na hitro smo organizirali in na prvem dogodku se nas je zbralo 12, padal je dež ... To je bil začetek." (smeh, op. p.)

Povezali so se tudi z Društvom onkoloških bolnikov Slovenije, s katerim si želijo še bolj spodbujati moške k rednim pregledom prostate. Foto: Ana Kovač

Obiskanost iz leta v leto narašča, a je žal pogojena z vremenom. Letos ni bilo dežja, udeležba je bila zelo dobra, vzdušje pa odlično, razlaga Kopitar. "Letos je bilo noro. Prvič nas je spremljala policija, da nam je zapirala ceste ... 200 motorjev v koloni, vsi lepo oblečeni, peljali smo se s 30 km/h, bili smo res atrakcija, vsak, ki nas je videl, nas je fotografiral."

Prvi pogoj za udeležbo na dobrodelnem dogodku je najprej pravi motocikel, klasičen ali predelan, ne športen. Potem pa je tu obleka, pri kateri niso tako strogi. "Če je tvoja delovna uniforma umazan delavski pajac, je zate morda nadgradnja že to, da oblečeš kavbojke, srajco in metuljčka. Vsak naj poskrbi za nadgradnjo lastnega sloga."

Letos sta se dogodku pridružila tudi dva ambasadorja: vloger Ciril Komotar in nekdanji alpski smučar Jure Košir.

Tako je bil videti letošnji DGR:

Potek donacij za raziskave raka prostate in drugih moških bolezni je opisan na uradni spletni strani The Distinguished Gentleman’s Ride, kjer je mogoče darovanje po posamezni državi ali pri izbrani organizaciji.

