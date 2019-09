Rod Stewart razkril, da se je zadnja tri leta boril z rakom

"Pred tremi leti so mi zdravniki odkrili raka prostate," je 74-letni Rod Stewart pretekli konec tedna presenetil občinstvo na dobrodelnem dogodku, namenjenem zbiranju sredstev za boj proti tej vrsti raka, je poročal Daily Mirror.

"Zdelo se mi je, da je čas, da spregovorim o tem. Zdaj sem v redu, a le zato, ker so mi bolezen zgodaj odkrili," je poudaril britanski glasbeni zvezdnik in moške pozval, naj redno hodijo na preglede prostate. Rak prostate je namreč veliko lažje ozdravljiv, če ga odkrijejo zgodaj - to pa je mogoče le s testi in pregledi, saj rak prostate v zgodnjem stadiju nima očitnih simptomov.

"Fantje, res morate hoditi na preglede," je pozval moški del občinstva, nato pa hudomušno dodal: "To je le prst v zadnjici, nič hudega."

Raka prostate so komiku Stephenu Fryu odkrili lani. Foto: Getty Images

Stewart se je s tem pridružil več znanim Britancem, ki želijo moške ozavestiti, da jim lahko redni pregledi prostate rešijo življenje. Lani je na primer o tem spregovoril znani komik Stephen Fry, ki so mu prav tako odkrili raka prostate

"Takšna diagnoza je strašljiva - nikoli ne pričakuješ, da se bo to zgodilo tebi," je takrat izjavil, "k sreči so mi ga odkrili dovolj zgodaj, da je mogoče ukrepati, a vem, da pri marsikom drugem ni tako."