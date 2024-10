Chrs Hoy je februarja dejal, da je zbolel za rakom prostate in da zdravljenje ob kemoterapiji poteka "zelo dobro". V soboto pa je v pogovoru za Sunday Times razkril, da je rak v četrti stopnji in posledično neozdravljiv. Zdravniki so mu dejali, da bi lahko živel med dvema in štirimi leti. "Vsi smo se rodili in vsi bomo umrli, to je le del procesa," je Hoy dejal za omenjeni časnik.

"Opomniti se moraš, da si lahko srečen, da je medicina tako napredovala. Da lahko zadrži to bolezen toliko časa. Toda zame boj z boleznijo nikoli ni bil fizične narave, bitka je potekala predvsem v glavi," je dodal šestkratni olimpijski prvak.

Bolečina se je najprej pojavila v rami

Hoy je razložil, da se je sprva bolečina pojavila v rami. Mislil je, da je to posledica naporov v fitnesu. Kasneje pa so pregledi pokazali, da se je rak prostate razširil po telesu.

Za dvojni udarec je nato poskrbel še z razkritjem, da je žena zbolela za multiplo sklerozo. "Kaj se sploh dogaja? Ni bilo videti resnično. To je bil velik udarec, potem ko se že tako sestavljaš. Misliš si, da nič ne more biti huje. Počutiš se, da si na dnu, ampak potem izveš, da gre lahko še globlje. Brutalno je bilo," je v iskrenem pogovoru dejal Hoy.

Foto: Reuters Nekdanji britanski as je že kot najstnik prodrl na sceno dirkališčnega kolesarstva. Prvo zlato kolajno na OI je osvojil leta 2000 v Sydneyju. Kasneje je zlato osvojil tudi v Atenah, po dve pa je okoli vratu obesil še v Pekingu 2008 in na domačih OI v Londonu 2012. V karieri je osvojil 11 naslovov svetovnega prvaka, skupno pa ima s SP kar 25 kolajn. Upokojil se je leta 2013.

"Četudi se zdi nenaravno, je to del življenja. Veliko smrti je nenadnih, ko nimaš priložnosti za slovo ali da se sprijazniš s stvarmi. Sam sem dobil še dovolj časa," je zaključil 48-letnik.