Vitamin C je ključni element pri krepitvi imunskega sistema, obnavljanju tkiv in proizvodnji kolagena. Naše telo ga ne more proizvajati samo, zato ga moramo pridobiti s prehrano. Na srečo so številna živila bogata s tem pomembnim vitaminom, ki pomaga tudi pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom in izboljšuje absorpcijo železa iz hrane rastlinskega izvora.

Šipek

Verjetno je to marsikoga presenetilo, vendar šipek velja za enega najbogatejših virov vitamina C. Že majhna količina teh drobnih plodov lahko zadosti dnevnim potrebam po vitaminu C.

Acerola

To eksotično sadje velja za pravo bombo vitamina C, saj lahko že nekaj jagod zagotovi količino priporočenega dnevnega vnosa tega vitamina. Acerola se pogosto uporablja v prehranskih dopolnilih zaradi svoje izjemne koncentracije vitamina C.

Rdeča paprika

Pri mnogih zelo priljubljena zelenjava, še posebej surova, je odličen vir vitamina C. Polovica skodelice nasesekljane rdeče paprike vsebuje skoraj dvakrat več vitamina C kot pomaranča.

Foto: Shutterstock

Čili

Čili poznamo predvsem po tem, da jedem doda pikantnost. Pravzaprav pa ima še eno pomembnejšo korist, vsebuje izjemno velike količine vitamina C. Sto gramov čilija lahko zagotovi več kot 140 miligramov vitamina C, kar pokrije več kot dvokratnik dnevnih potreb. Poleg tega čili vsebuje kapsaicin, ki ima protivnetne lastnosti in lahko pripomore k zmanjšanju bolečin.

Črni ribez

Ta droben sadež je bogat z antioksidanti in vsebuje veliko vitamina C. Sto gramov črnega ribeza zagotavlja kar trikrat več vitamina C, kot ga vsebuje povprečna pomaranča.

Kivi

Čeprav je majhen sadež, je kivi zelo bogat s tem vitaminom. V povprečju vsebuje več kot 70 miligramov vitamina C, kar pokrije skoraj celoten dnevni vnos za odraslo osebo.

Foto: Shutterstock

Jagode

Poleg tega, da so okusen prigrizek, ki se lahko doda mnogim jedem, so tudi odličen vir vitamina C. Ena skodelica svežih jagod vsebuje približno 90 miligramov vitamina C, kar je več kot dnevna priporočena količina.

Pomaranče in citrusi

Čeprav so pomaranče morda najbolj znan vir vitamina C, vsebujejo manj tega vitamina kot nekatera druga že omenjena živila. Vseeno pa pomaranče, grenivke, limone in limete predstavljajo enostaven in okusen način za vnos tega vitamina.

Brokoli in brstični ohrovt

Tudi zelenjava je odličen vir vitamina C. Skodelica kuhanega brokolija vsebuje več kot 80 miligramov vitamina C, medtem ko brstični ohrovt ponuja podobne količine, ob tem pa zagotavlja še vrsto drugih koristnih hranil, ki jih potrebuje naše telo za brezhibno delovanje.

Peteršilj

Pogosto se uporablja kot začimba ali pa kot okras jedi, zaradi česar se pogosto pozabi na njegove koristi. Peteršilj je pomemben vir vitamina C. Že majhna količina zagotavlja več kot 130 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa.

Foto: Shutterstock

