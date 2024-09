Riž in krompir veljata za osnovni živili, pogosti v kulinariki mnogih kultur. Običajno ju povezujemo z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov, ki se jim velikokrat radi izognemo. A je kljub temu splošno znano, da lahko z ohlajanjem teh dveh živil po kuhanju dejansko spremenimo njuno hranilno vrednost tako, da pozitivno vpliva na naše zdravje. S tem pripomoremo k zmanjšanju kaloričnih vrednosti in povečanju vsebnosti vlaknin. Ta proces temelji na tvorbi odpornega škroba, ki se ustvari med postopkom.

Kaj sploh je odporni škrob?

Ko riž ali krompir skuhamo in nato ohladimo, se spremeni struktura škroba. Med kuhanjem se škrob v teh živilih spremeni v lažje prebavljive oblike, ki jih naše telo hitro pretvori v glukozo, kar poveča raven krvnega sladkorja in posledično vnos kalorij. Ko ta živila po kuhanju ohladimo, se del škroba spremeni v odporni škrob ("resistant starch"). To je posebna oblika škroba, ki ga človeško telo ne more prebaviti v tankem črevesju, zato namesto tega neprebavljen prehaja do debelega črevesa, kjer deluje podobno kot vlaknine. Bakterije v črevesju ga fermentirajo, kar prinaša številne koristi za zdravje, vključno z izboljšano prebavo in uravnavanjem krvnega sladkorja.

Ohlajanje nekaterih živil ima mnoge koristi za zdravje. Foto: Shutterstock

Zmanjšanje kalorij in povečanje vlaknin

Zaradi tvorbe odpornega škroba riž in krompir, ki ju ohladimo po kuhanju, vsebujeta manj prebavljivih ogljikovih hidratov. Posledično ima telo za absorpcijo na voljo manj energije, kar pomeni, da se zmanjša število kalorij, ki jih zaužijemo. Strokovnjaki so ugotovili, da se lahko vsebnost prebavljivega škroba zmanjša tudi do 50 odstotkov, kar lahko pomeni občutno manjši kalorični vnos. Poleg tega odporni škrob deluje kot prebiotik, kar pomeni, da nahrani koristne bakterije v črevesju in pozitivno vpliva na črevesno floro. Ker deluje kot vlaknina, prispeva tudi k boljši prebavi in daljšemu občutku sitosti.

Ob hlajenju boste zmanjšali kalorije in povečali vlaknine. Foto: Shutterstock

Kako ohlajati riž in krompir?

Da bi izkoristili prednosti odpornega škroba, je pomembno, da riž in krompir skuhate ter ju nato ohladite.

Skuhajte riž ali krompir kot običajno. Pustite, da se popolnoma ohladita na sobni temperaturi. Nato ju postavite v hladilnik za vsaj 12 ur. Po tem času ju lahko pojeste hladna ali ju ponovno pogrejete – odporni škrob bo ostal v živilih.

Riž naj bo v hladilniku vsaj 12 ur prej. Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi uživanja odpornega škroba

Poleg zmanjšanja kaloričnega vnosa in povečanja vsebnosti vlaknin, uživanje ohlajenega riža in krompirja prinaša še druge koristi, kot je boljša presnova sladkorjev, povečana občutljivost za inzulin, podpora črevesni flori in drugo.

