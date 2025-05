Ruski predsednik Vladimir Putin je po srečanju z ruskimi gospodarstveniki, med katerimi so bili tudi predstavniki ruskega kmetijskega sektorja, dejal, da se Rusija spopada s pomanjkanjem krompirja. Ta se je v Rusiji po navedbah ruskega državnega statističnega urada samo v zadnjem letu v trgovinah sicer podražil za skoraj sto odstotkov.

"Izkazalo se je, da nimamo dovolj krompirja," je Vladimir Putin po srečanju z ruskimi gospodarstveniki dejal v nagovoru, ki ga je prenašala ruska tiskovna agencija Tass.

"Pogovarjal sem se z Aleksandrom Lukašenkom (predsednikom Belorusije, op. p.) in tudi oni ga nimajo. Dejal je, da so že vse prodali Rusiji," se je še namuznil Putin.

Vladimir Putin, predsednik Rusije, in Aleksander Lukašenko, predsednik Belorusije. Lukašenko se v zadnjih mesecih spopada s pritožbami državljanov, ki so nezadovoljni tako z visokimi cenami krompirja kot slabo kakovostjo tistega, ki ga je še mogoče najti na policah trgovin. Foto: Profimedia

Podražitve je prinesla slaba letina

Tako v Rusiji kot Belorusiji je pomanjkanje krompirja, ki ga v obeh državah opisujejo tudi kot "drugi kruh", letos sicer postalo precejšnja težava.

Po slabi letini, ki sta jo lani povzročila najprej dolgotrajna zmrzal in nato daljša suša, je Rusija v letu 2024 pridelala bistveno manj krompirja kot leto prej – 7,3 milijona ton krompirja v primerjavi z 8,5 tone leto prej.

Ruska ministrica za kmetijstvo je po navedbah medija The Moscow Times medtem ocenila, da lahko domače povpraševanje zadovolji okrog osem milijonov ton pridelka letno.

Pobiranje krompirja v Rusiji leta 2023. Foto: Shutterstock

Posledica slabše letine je bila izjemna podražitev krompirja. Ruski državni statistični urad Rosstat je nedavno objavil podatke, da se je cena krompirja v trgovinah v Rusiji v zadnjem letu v povprečju dvignila za kar 92 odstotkov, medletna rast maloprodajnih cen pa je znašala kar 166 odstotkov.

Še bolj dramatično so se dvignile medletne veleprodajne cene krompirja, in sicer za skoraj 300 odstotkov, še navaja Rosstat.

Pozivi k vladni regulaciji cen krompirja

Ruske oblasti se proti primanjkljaju krompirja sicer borijo s pospeševanjem neobdavčenega uvoza krompirja iz tako imenovanih prijateljskih držav – večinoma tistih, ki niso obsodile ruske invazije nad Ukrajino.

Guvernerji nekaterih ruskih pokrajin so prepovedali izvoz krompirja, dokler se kriza ne umiri. Nekateri poslanci so rusko vlado začeli pozivati, naj sprejme ukrep za regulacijo cen krompirja, je še poročal medij The Moscow Times.