Po "radiatorčke" v kuhinjo?

Ko je govora o dietah, fitnesu in zdravem načinu življenja, pogosto slišimo, da telovadba sestavlja le 20 odstotkov hujšanja, 80 odstotkov pa je v zdravi prehrani. Se trebušne mišice res ustvarjajo v kuhinji, ne v fitnesu? Z nami se je pogovarjal trener šova The Biggest Loser Slovenija Jan Kovačič.

Diplomirani kondicijski trener in športni multipraktik Jan Kovačič že drugo sezono skrbi za oblikovanje teles tekmovalcev oddaje The Biggest Loser Slovenija, v kateri se tekmovalci borijo z odvečnimi kilogrami z napornimi treningi in strogimi prehrambenimi načrti.

Zlati trio hujšanja

Jan pravi, da je z odstotki tako, da o njih ni enotnega soglasja. Nekateri pravijo, da je prehrana 80 odstotkov in vadba 20, preostali drugače. Kar res šteje, je zlati trio treninga, prehrane in počitka. Pri tem pa Jan poudarja, da brez počitka preprosto ne gre, pri tej enačbi ga moramo definitivno upoštevati. Brez ustrezne regeneracije telesa namreč ne bomo dosegli optimalnih rezultatov.

Trening mora biti stimulativen in narejen po meri posameznika. Zavedati se moramo, kakšni so naši cilji, ki morajo biti jasni in merljivi, šele nato lahko poiščemo prave metode za njihovo doseganje. Če je naš cilj pridobivanje mišične mase, bomo morali namreč ubrati drugačen pristop, kot če smo željni izgube kilogramov. "Če si nekdo želi telo maratonca, bo moral trenirati drugače kot tisti, ki si želi biti šprinter," je jasen trener šova The Biggest Loser Slovenija.

Ne smemo stradati

Prehrana pa je seveda ključna. Pri hujšanju moramo biti pozorni na to, kakšen je naš dnevni vnos hrane in koliko porabimo z vadbo. Presežki kalorij se bodo uskladiščili v našem telesu, prav tako pa ne smemo stradati. Z vidika regeneracije telesa je namreč pomembno, da v telo vnašamo mikro in makro hranila: vitamine, minerale, beljakovine, ogljikove hidrate … Zdrava in raznovrstna prehrana je pri hujšanju pomembna zato, ker če telo ne dobi vseh ustreznih hranil, sledi šok in se slabše obnavlja, kar pa pomeni, da ne bomo videli rezultatov.

Kaj pa diete, ki nekatera živila omejujejo?

"Svojega zdravja ne smemo nikoli tvegati za rezultat," je jasen Jan Kovačič, ki o popularnih dietah, kot je keto dieta, ki skoraj povsem izključuje ogljikove hidrate, pravi, da se je treba zavedati, da je vsak posameznik drugačen in da je od človeka odvisno, kako bo njegovo telo tako dieto prenašalo. "Nekomu takšne diete ustrezajo, komu drugemu ne. Odvisno je tudi od tega, ali ima oseba kakšne zdravstvene težave, na primer diabetes. V takem primeru so diete, ki izločijo določeno hrano, lahko zelo učinkovite in priporočljive."

Bomo "radiatorčke" dobili v kuhinji?

Jan je sicer privrženec tega, da se prehranjujemo v zdravem ravnovesju in se ne odrekamo sklopom živil, predvsem pa je za najboljše rezultate dolgoročno treba sprejeti nekatere navade in jih vnesti v svoj način življenja tako, da tudi te postanejo del našega vsakdanjika. "Hujšanje nam dolgoročno ne sme pomeniti stresa, ker je več možnosti, da ne bomo videli rezultatov in hitreje obupali," pravi Jan, "dieto je treba približati našemu slogu življenja in ne, 'sixpack' se ne ustvarja le v kuhinji. Potrebno je ravnovesje stimulativnega treninga, uravnotežene prehrane in počitka".

