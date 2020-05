Na pohodu sezonske alergije: simptomi lahko podobni covid-19

Oteženo dihanje, kašelj, zamašen nos, izcedek iz nosu. So to simptomi, ki kažejo na okužbo z novim koronavirusom, ali bi lahko šlo za kaj drugega? Na primer klasično sezonsko alergijo? O tem, kako zagotovo ločimo simptome alergije od znakov covid-19, smo govorili s pediatrinjo Vesno Plevnik Vodušek, ki se že vrsto let ukvarja z alergijami pri otrocih.

Alergije na cvetni prah so zadnja leta v porastu. Sploh zadnjih deset let zdravniki alergologi opažajo vse več primerov, tudi med mlajšimi. "Pogostost med prebivalstvom je od 30- do 40-odstotna. Vse pogosteje jih ugotavljamo tudi pri predšolskih otrocih," s podatki postreže pediatrinja Vesna Plevnik Vodušek, ki je specializirana za alergije pri otrocih.

Zakaj je tako, stroka zagotovo še ne ve. K porastu sezonskih alergij bi lahko doprineslo dejstvo, da živimo v veliko bolj onesnaženih okoljih kot nekoč, da so naše prehranske navade spremenjene oziroma bolj nezdrave, da je naš celoten življenjski slog drugačen. Živimo namreč veliko bolj hitro in stresno kot pred več desetletij, stres pa je glavni sovražnik našega organizma v veliko pogledih.

"Zagotovo pa je eden od pomembnih razlogov za povečano število diagnoz alergije na cvetni prah dejstvo, da smo zdravniki zadnja leta bolj pozorni na znake teh bolezni in jih zato tudi večkrat prepoznamo," pojasnjuje sogovornica.

Sezonski in celoletni rinokonjunktivitis, alergijska astma, atopijski dermatitis in alergija na hrano spadajo med tako imenovane atopijske bolezni, za katere je značilno, da se dedujejo. Tveganje za razvoj alergije na cvetni prah je zato pri osebi, katere eden od staršev ali sorojenec ima dokazano eno od atopijskih bolezni, kar 30-odstotno. Če pa imata dva ali več bližnjih sorodnikov atopijsko bolezen, je tveganje 75-odstotno.

Trenutno cvetijo trave, ki sodijo med visoko alergene rastline. Foto: Thinkstock

Prepoznajte simptome

Alergija se pojavi, ko se naš imunski sistem pretirano odzove na snovi, ki so načeloma neškodljive in jih drugi ljudje tudi brez težav prenesejo. Naš organizem začne čezmerno izločati histamin, ki potem povzroči znake alergije.

Pri alergiji na cvetni prah so lahko prizadeta tako zgornja kot spodnja dihala, pa tudi očesna sluznica. Če pride do obstrukcije bronhijev, govorimo o bronhialni astmi, v primeru prizadetost sluznic zgornjih dihal in očesnih veznic pa govorimo o alergijskem rinokonjunktivitisu.

Simptomi alergije na cvetni prah se pojavijo v času, ko rastlina, na katero je oseba alergična, cveti oziroma ko je oseba v stiku z alergenom (na primer na sprehodu ali tudi doma, če stanovanje ali hišo veliko zračimo).

Tipični znaki sezonske alergije so naslednji:

srbenje, rdečina na koži in sluznicah, izpuščaji,

kihanje in kašljanje,

zamašen nos in izcedek iz nosu,

solzenje in pordelost oči, lahko tudi otekle veke,

srbenje in otekanje v ustih, žrelu in grlu,

oteženo dihanje in piskanje v pljučih.





Nekateri simptomi, ki spremljajo sezonske alergije na cvetni prah, so lahko na prvi pogled podobni določenim znakom okužbe z novim koronavirusom. Tudi pri covid-19 se lahko namreč pojavijo oteženo dihanje in kašelj, pa praskanje v grlu in izcedek iz nosa. A tisti, ki se že leta spopadajo z alergijami, bodo hitro znali opisati ključne razlike.

Te pojasni tudi dr. Plevnik Vodušek: "Utrujenosti, slabega počutja, povišane telesne temperature (razen pri zelo hudih oblikah alergijskega rinokonjunktivitisa in sezonske bronhialne astme, ki pa so redke) ni. Znaki bolezni covid-19 so slabo počutje in utrujenost, ki se stopnjujeta, bolečine v mišicah, povišana temperatura. Prizadetost zgornjih dihal se kaže z izcedkom iz nosu, ni pa kihanja in srbenja (predvsem nista v ospredju kot pri alergijskem rinitisu) z bolečinami v žrelu in kašljem. Lahko so vnete tudi očesne veznice, vendar ni srbenja in solzenja."

Predvsem pa se težave v primeru alergije na cvetni prah pojavljajo le takrat, ko je oseba v stiku z alergenom, in ne kar tako, same po sebi, dodaja sogovornica.

V času cvetenja pelodov, na katere ste alergični, se izogibajte pogostemu zračenju domov. Foto: Getty Images



Preprosti ukrepi, s katerimi si lahko v času alergij olajšate življenje

Alergikom v času cvetenja rastline, na katero so alergični, zdravniki predpišejo ustrezna zdravila, nekatera lahko v lekarnah dobijo tudi brez recepta. A že s preprostimi ukrepi lahko svojo alergijo precej omilite.

V času cvetenja pelodov, na katere smo alergični, se zadržujemo v zaprtih prostorih – na sprehod se odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, in to za kratek čas.

Ko pridemo s sprehoda, damo oblačila nemudoma prat, mi pa skočimo pod prho in si dobro umijemo lase, kjer se prav tako zadržuje cvetni prah.

Čez dan si večkrat izpiramo nos in oči.

Čez dan doma ne zračimo, temveč dobro prezračimo zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Tudi spimo raje pri zaprtih oknih.

Oblačil, ki jih nosimo čez dan, ne odlagamo v spalnih prostorih.

Pri vožnji z avtomobilom imamo zaprta okna.

Perila v času sezonske alergije ne sušimo zunaj.

Najpogostejše rastline, katerih pelodi pri nas povzročajo sezonske alergije, so leska, breza, trave, pelin in ambrozija. Leska cveti februarja in marca, breza marca in aprila, trave maja in junija, pelin in ambrozija pa avgusta in septembra.