Naj vam alergija ne prepreči uživanja v naravi

Kar pol milijona Slovencev in do 30 odstotkov svetovnega prebivalstva trpi za alergijskim rinitisom oz., preprosto rečeno, alergijo. Število obolelih narašča. Ker so simptomi včasih podobni prehladu, je pomembno, da jih dobro poznamo in ne zamenjamo za simptome prehlada.

Nekateri ljudje so alergični na snovi, ki so v okolju prisotne le določen čas, zato pravimo, da imajo sezonski alergijski rinitis. Najpogosteje jim težave povzroča cvetni prah dreves, trav, žit in zeli. Za to vrsto alergijske reakcije se pogosto uporablja izraz seneni nahod. Dobra tretjina bolnikov pa ima trajni oz. celoletni alergijski rinitis. Težave imajo vse leto, saj so alergični na alergene, ki so v okolju prisotni ves čas. Najpogosteje so to hišna pršica, alergeni domačih živali in plesni. Zaradi neprestane izpostavljenosti alergenu imajo stalno prisotno alergijsko reakcijo. Imajo občutek, kot da so stalno nahodni.

Kako si pomagamo?

Ljudje s sezonskim alergijskim rinitisom naj se v času cvetenja odpovejo sprehodom ob sončnem in toplem vremenu ter zapirajo okna, da so čim manj izpostavljeni alergenom. To pa žal pomeni številne omejitve, saj ni lepšega kot sprehod po cvetočih travnikih in parkih. Na srečo si tudi alergiki lahko privoščijo takšne užitke. Kadar se alergenom ne moremo povsem izogniti ali izogibanje ne zadostuje, si lahko pomagamo z zdravili za blaženje simptomov alergije. Jemljemo jih, kadar imamo reakcijo, oziroma redno, če nas alergija muči vsak dan. Imenujejo se antihistaminiki.

A ni vsako curljanje iz nosu alergijski rinitis

Alergike najpogosteje mučijo kihanje, izcedek iz nosu, srbež nosu in grla ter pekoče oči, lahko pa pride celo do življenjsko ogrožajočih reakcij. Alergijski rinitis se lahko kaže v blagi obliki bolezni, številni alergiki pa trpijo za zmerno ali hudo obliko. Pri teh ljudeh so simptomi tako izraziti, da ovirajo ali povsem onemogočajo običajno življenje. Bolnik ima lahko moteno spanje, težje se ukvarja s športom na prostem, težje opravlja poklicne ali šolske obveznosti. Tako pri prehladu kot tudi pri rinitisu je bolnik včasih utrujen in ima izcedek iz nosu. Ta je pri prehladu gost in zelenkaste barve, pri rinitisu pa voden. Bolečine in povišana telesna temperatura pri rinitisu niso prisotne, pri prehladu pa včasih so. Kašelj je pogostejši pri prehladu, pekoče oči z vodenim izcedkom pa pri rinitisu. Če pa težave po tednu ali največ dveh izzvenijo, ne glede na stik s potencialnimi alergeni, je najverjetneje šlo za virusno obolenje, ne alergijo.

Pomembno je, da ločimo alergijski rinitis od prehlada, saj je zdravljenje le tako lahko uspešno. Edini zanesljivi način potrditve alergije je alergološko testiranje pri alergologu.

