Kako si pomagati pri alergiji na sonce?

Poznamo štiri oblike alergije na sonce

Polimorfni svetlobni izbruh

Velja za najpogostejšo obliko alergije na sonce, ki se običajno pojavi na koži v obliki mehurčkov, rdečih lis ali majhnih izboklin kot po piku žuželke.

Fotoalergijska reakcija

Takšna oblika alergije na sonce je povezana z zelo občutljivo kožo, ki reagira z izpuščaji in rdečico po nanosu kemikalije na kožo med izpostavljenostjo soncu. Primer je recimo nanos parfuma.

Fotoalergijska reakcija lahko nastane tudi ob nanosu sončne kreme. Foto: Shutterstock

Solarna urtikarija

Ta vrsta alergije na sonce se kaže predvsem z izjemno neprijetnimi izpuščaji, ki močno srbijo že ob zelo kratki izpostavljenosti soncu, lahko pa se pojavijo tudi v senci.

Aktinični prurigo

Vrsta alergije na sonce, ki povzroči izjemno nenavaden kožni odziv. Pojavijo se dvignjene rdeče lise, ki so podobne mehurčkom.

Nasveti za zmanjšanje učinkov alergije

Za zmanjšanje učinkov alergije na sonce in ublažitev intenzivnih kožnih reakcij na UV-sevanje lahko uporabite tri glavne pristope:

Zunanja zaščita

Uporabljajte kozmetiko z visokim zaščitnim faktorjem (SPF 30 ali 50). Pri alergiji na sonce so koristni tudi dodatni ukrepi, kot so nošenje pokrival, oblačil z UV-zaščito in velikih sončnih očal. Oblačila z UV-zaščito so postala priljubljena izbira, saj nudijo dodatno zaščito in se vam zaradi njih ni treba odpovedati svojemu stilu. V svoj vsakdanji videz lahko vključite modne dodatke, kot so klobuki, zračne srajce in prevelika sončna očala. To bo poskrbelo za dodatno zaščito, ki jo je priporočljivo uporabljati tudi, če nimate alergije na sonce.

Foto: Shutterstock

Notranja zaščita

Koža, ki je občutljiva na sonce, potrebuje podporo tudi od znotraj. Priporočljiva so prehranska dopolnila z močnimi antioksidanti, ki zmanjšujejo intenzivnost kožnih reakcij na sonce. Pomembno je tudi, da v svojo prehrano vključite jedi, bogate z antioksidanti, vitaminom C in betakarotenom. V tem primeru so odlična živila korenje, paradižnik, melone, sladki krompir in citrusi.

Foto: Shutterstock

Nega kože

Pri negi kože, ki je občutljiva na sonce, je ključno uporabljati antioksidante in nežne formulacije. Zjutraj nanesite serum z vitaminom C in kremo z zaščitnim faktorjem, zvečer pa uporabite olje z astaksantinom in kremo z antioksidanti, kot je recimo zeleni čaj. Ti izdelki pomagajo nevtralizirati proste radikale, kar lahko pospeši izginotje alergijskih reakcij.

Foto: Shutterstock

V primeru, da imate močno alergijo na sonce, vam priporočamo, da se mu izogibate in čas izkoristite v senci. Verjamemo, da je poletje za vas najtežji del leta, a pomembno je, da postavite zdravje na prvo mesto in se izogibajte ležanju na plaži.

