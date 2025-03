Slabi obeti, naraščajoč vpliv na počutje in še obremenitve za alergike #animacija

Vreme nam v tem tednu ni najbolj naklonjeno in tako bo po napovedih najmanj do konca tedna. Poleg dežja, ki se bo že ponoči razširil nad vso Slovenijo, zna marsikdo čutiti še vpliv vremena na počutje. Vremenska obremenitev bo naraščala in se bo nadaljevala tudi v noči na četrtek.

Čez dan še lahko pričakujemo občasne padavine, več dežja bo v zahodni polovici Slovenije. Nato se bo ponoči dež prehodno razširil nad vso državo.

V četrtek zatišje, v petek spet povsod dež

Četrtek bo spremenljivo oblačen, več sonca bo v vzhodnih krajih. Nekaj dežja napovedujejo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije.

V petek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo pretežno oblačno, na vzhodu bo večinoma suho, drugod bo še rahlo deževalo.

Nad večjim delom Evrope in Sredozemlja je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam vlažen zrak. Foto: Shutterstock

Vpliv na počutje

Biovremenska napoved kaže, da bo vremenska obremenitev čez dan naraščala, nadaljevala se bo tudi v noči na četrtek.

V četrtek bo čez dan prehodno popustila in se znova povečala v noči na petek.

Na počutje ljudi najbolj vpliva bližanje vremenskih front iz oddaljenosti, manjše od 400 kilometrov. Dodatno se lahko obremenitev zaradi vremena poveča poleti ob povečani toplotni obremenitvi ali pozimi ob trdovratnih inverzijah, ko je v kotlinah s hladnim zrakom večja onesnaženost zraka. Po prehodu vremenske fronte vremenska obremenitev ponavadi oslabi in postopoma poneha.

Zmerna obremenitev zaradi vremena se pri občutljivih ljudeh najpogosteje kaže v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo ter potrtostjo. Pojavljajo se lahko tudi nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo, navajajo pri agenciji za okolje. Foto: Shutterstock

Obremenitve za alergike

Vremenski pogoji bodo zelo ugodni za sproščanje cvetnega prahu, v sodelovanju z NLZOH (Nacionalni laboratorij za okolje in hrano) še napovedujejo pri agenciji za okolje.

"V nižinah bo sezona jelše v naslednjih dneh prešla maksimalne obremenitve v letošnjem letu, vrednosti bodo visoke. Obremenitev z lesko se bo zmanjševala, še vedno so možne visoke obremenitve. Tise bodo sproščale cvetni prah v večjih količinah, vendar je alergenost zrn nizka. S toplejšim vremenom se bo povečevala pestrost vrst cvetnega prahu, v zraku je prisoten cvetni prah bresta, javorja, topola in jesena, na SV že beležimo nizke obremenitve z jesenom in topolom," so zapisali.

V Primorju visoka obremenitev s cipresovkami in tisovkami

Obremenitev s cvetnim prahom jelše in leske bo v veliki meri odvisna od prenosa zrn s celine, v preteklem tednu so beležili občasno visoke obremenitve. V zraku bo v majhnih količinah prisoten cvetni prah topola, bresta, jesena in vrbe, so še opozorii pri agenciji.

V drugi polovici marca lahko pričakujemo začetek sproščanja cvetnega prahu breze in sorodnega gabra. Začetek sezone bo odvisen od vremenskih razmer.