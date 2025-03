Od lepega vremena se bomo kmalu poslovili #animacija

Po lepem vremenu v tem tednu in precej visokih dnevnih temperaturah nas že konec tedna čaka sprememba – več oblačnosti bo že v soboto in nedeljo, takšno vreme pa bo nato vztrajalo ves teden. Nastopile bodo tudi temperaturne razlike med jutri in popoldnevi. "Pred nami so tudi občasne padavine. Nekaj dežja bo že v ponedeljek, verjetno povsod po Sloveniji, in tako bo bolj ali manj ves teden," je za Siol.net povedal dežurni prognostik pri agenciji za okolje Andrej Velkavrh.

Čeprav bo za vikend še razmeroma toplo, se bodo dnevne temperature spustile za okoli od dve do tri stopinje Celzija. V soboto se bo od juga oblačnost prehodno povečala, v nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne bo oblačnost od zahoda spet naraščala.

Ves prihodnji teden nas tako čaka bolj oblačno vreme, jutra bodo toplejša in dnevi nekoliko hladnejši, s tem pa tudi manjša temperaturna razlika med jutrom in popoldnevom.

Ves prihodnji teden nas bo spremljal dež

Padavine Andrej Velkavrh napoveduje že v ponedeljek. Pomikale se bodo od zahoda proti vzhodu, najmanj jih pričakujejo na severovzhodu države. V torek bo podobno vreme z občasnim dežjem, a ne povsod. Nato bo v prihodnjih dneh verjetno spet padal dež, obilnih padavin pa naj ne bi bilo. "Krajevne padavine pa bodo praktično ves teden," je opisal Velkavrh.

Če so bila jutra v teh dneh precej hladna, pod lediščem, se bomo v prihodnjem tednu zbujali pri okoli štirih, petih stopinjah Celzija, kakšen dan bo tudi osem ali devet stopinj Celzija. Dnevne temperature bodo lahko segle do 11, ponekod do 14 stopinj Celzija.

Vreme primerno za obisk gora, a previdno: plaz lahko sprožite tudi sami

"Dokler imamo sončno vreme, je značilen 'dnevni hod', torej ponoči sneg pomrzne in je stabilnejši, zjutraj in potem čez dan pa na prisojnih pobočjih postane bolj nestabilen in se lahko sproži tudi kakšen plaz ali pa ga sami sprožimo hitreje," je o razmerah v visokogorju še za naš portal dejal prognostik.

Napoved velja za petek, 7. 3. 2025. Foto: Arso

Po drugi strani pa takšno vreme dolgoročno pomeni stabilizacijo snežne odeje, ker se sneg tali, prekristalizira, seseda in s tem postane bolj 'sprijet skupaj'. "Ko bo več oblačnosti v soboto in nedeljo, bo ta nevarnost manjša. V prihodnjem tednu bo v visokogorju snežilo, težko pa že napovemo, koliko bo novega snega in kako se bo sprijel s podlago. Bomo še videli."

Previdnost torej še velja predvsem na prisojnih območjih, od približno 9. oziroma 10. ure dalje.

Prebujanje narave že v polnem teku

Narava se ponekod že dobro prebuja, a k sreči so noči še hladne in 'razvoj še malce držijo nazaj', je še komentiral Velkavrh.

Z napovedanim oblačnim vremenom se bodo procesi nekoliko upočasnili, saj veliko sonca ne bo. Bo pa dež dal naravi vodo in vlago, ki jo rastline potrebujejo. "Spomladanska moča ni nič slabega," je sklenil Velkavrh.

Zvončki. Fotografirano 1.3.2025. Foto: STA