Sneg pobelil Korensko sedlo. Bo snežilo tudi v dolini? #video

V Zgornjesavski dolini je nad osemsto metri nadmorske višine padlo že več kot deset centimetrov svežega snega in nič ne kaže, da bodo snežne padavine ponehale, pravijo na agenciji za okolje (Arso).

Ponoči je v Zgornjesavski dolini začelo snežiti in nad osemsto metri nadmorske višine je do 7. ure zjutraj padlo več kot deset centimetrov novega snega. Snežne padavine se bodo tam nadaljevale še ves dan, nižje v dolini so možne krajevne padavine, pravijo na Arsu. Temperature se bodo gibale okoli štirih stopinj Celzija.

Tako kot v Zgornjesavski dolini bo tudi drugod po državi prevladovalo spremenljivo oblačno vreme, z najvišjimi temperaturami od osem do 11 stopinj Celzija, na Primorskem bo 15 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo večinoma oblačno. Danes se bodo krajevne plohe pojavljale predvsem v severni Sloveniji, jutri bodo rahle padavine možne tudi drugod. pic.twitter.com/rjPRbTOp6i — ARSO vreme (@meteoSI) February 28, 2025

V nedeljo se bo do popoldneva povsod po državi razjasnilo, sončno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v prvi polovici tedna. Mrzlo bo, a bodo temperature iz dneva v dan višje, napovedujejo na Arsu.