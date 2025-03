Začenja se meteorološka pomlad, ki bo pri nas v znamenju oblačnega vremena in z možnostjo snežnih padavin v višje ležečih krajih. Prihodnji teden se nato obeta sončno in vsak dan toplejše vreme, a z mrzlimi jutri. Medtem je razmeroma topla zima ponekod že konec januarja prebudila zvončke oziroma kronice, ki te dni vabijo tudi v Arboretum Volčji Potok.

Meteorološka pomlad zajema mesece marec, april in maj, medtem ko se koledarska pomlad začne s spomladanskim enakonočjem. To bo letos nastopilo 20. marca dopoldne. Koledarska pomlad bo nato trajala do poletnega solsticija, ki bo 21. junija zgodaj zjutraj.

Vreme je ponekod še povsem zimsko

A vreme je v teh dneh ponekod še povsem zimsko. Novozapadlega snega so se v zadnjih dneh lahko razveselili v višje ležečih območjih nad Zgornjesavsko dolino. V petek je bila snežna odeja na Kredarici debela okoli 170 centimetrov, na Voglu je bilo 90 centimetrov snega, v Ratečah pa pet, kažejo podatki agencije za okolje (Arso).

Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo rahle padavine, ponekod nad 800 metri bi še lahko snežilo. Nato se bo v nedeljo čez dan razjasnilo, ponekod bo vetrovno, prihodnji teden pa se že obeta vse toplejše spomladansko vreme. V prvi polovici tedna bodo jutranje temperature zaradi jasnih noči pod lediščem, medtem ko bodo popoldanske temperature iz dneva v dan višje.

Po lanskem zelo toplem letu je bila tudi iztekajoča se zima razmeroma topla, z nekoliko več temperaturnimi nihanji v februarju.

"Te zimske otoplitve vsekakor pomenijo, da rastline, ki so v zimskem mirovanju, ob takšnih signalih nadpovprečno toplih temperatur dobijo občutek, da smo že vstopili v pomlad. To smo denimo lahko opazovali, ko so se prvi zvončki marsikje razcveteli že v zadnjih dneh januarja," je za STA spomnila agrometeorologinja na Arsu Andreja Sušnik. Glede na podatke Arsa je bilo to dva ali ponekod celo tri tedne prej kot običajno, je dodala.

Rastline, ki se prehitro predramijo iz zimskega mirovanja, so lahko kasneje v spomladanskem času bolj na udaru mrzlega zraka, ki lahko prodre do naših krajev s severa in povzroči spomladansko pozebo.

Ponekod že sušne razmere podzemnih voda

Sicer pa preteklo zimo tudi padavin ni bilo kaj dosti. Podatki iz objave Sušomer, ki jo redno pripravlja Arso, kažejo, da so v podravski in zgornjesavski regiji že zmerno sušne razmere podzemnih voda, kar ni najboljša popotnica ob vstopu v spomladansko obdobje višjih temperatur in bujnega rastja.

Vsako pomlad se pomladanski veliki zvončki, imenovani tudi kronice, razcvetijo tudi v Hujski loki, naravnem predelu Arboretuma Volčji Potok. S svojimi cvetovi pobelijo pet hektarjev močvirnega gozda, bregove potokov in robove vlažnih travnikov. To je eden večjih predelov s kronicami v Osrednji Sloveniji, so sporočili iz Arboretuma Volčji Potok.

Ta med 22. februarjem in 31. marcem vabi obiskovalce, da si ogledajo kronice in izvedo več o varovanju kronic in njihovem življenjskem prostoru. V času praznika kronic, torej do 31. marca, je odprt tudi natečaj za najboljšo fotografijo Kronice v Arboretumu, so poudarili v Volčjem Potoku.