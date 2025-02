Obeta se sprememba vremena

"Jutri nas bo dosegla in prešla hladna fronta. V severnem Sredozemlju bo nastal še dodaten sekundarni ciklon, z jugozahodnim vetrom pa bo ciklon sprva k nam prinašal vlažen in topel zrak. Meja sneženja bo sprva visoko, med 1.400 in 1.500 metri nadmorske višine. Ko nas bo hladna fronta dosegla in prešla, se bo začela meja sneženja spuščati. Proti večeru in v noči na četrtek se bo meja sneženja spustila malo pod tisoč metrov, morda tudi na 800 metrov nadmorske višine, še nižje pa v alpskih dolinah," pojasni dežurni prognostik Anže Medved.

V alpskih dolinah se lahko z intenziteto padavin meja sneženja še nekoliko spusti. "Največja verjetnost, da bo sneg pobelil nižine, je tako v Zgornjesavski dolini, v noči na četrtek lahko pobeli tudi višje planote notranjske in kočevske nad nadmorsko višino 800 metrov," pojasni Medved. Pod to nadmorsko višino bo povečini padal dež.

V petek kaže na delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, napovedujejo na Arsu.