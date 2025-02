Preverite, v katerih delih države bo snežilo #video

Napovedi meteorologov se bodo uresničile in v noči na četrtek se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine 600 metrov. V zgornji animaciji si lahko ogledate, kje po državi bo padlo največ snežink.

V četrtek zjutraj se bodo temperature gibale med 0 in 5 stopinjami Celzija, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Čez dan bo najtopleje na Goriškem in ob morju, kjer se bo ogrelo do okoli 13 stopinj Celzija.

V četrtek dopoldne bodo padavine – po večini države bo padal dež – postoma slabele in do večera povsem ponehale, pravijo na agenciji za okolje (Arso).

V noči na petek bo ponekod na severozahodu države rahlo deževalo. Čez dan bo nato delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Podobno vreme z občasnimi padavinami se bo nadaljevalo tudi ob koncu tedna, še napovedujejo na Arsu.