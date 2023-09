Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Zagrebu bodo prihodnje leto kot prvi na svetu začeli projekt ekološkega zatiranja ambrozije, tako da bodo posadili rastlino facelijo. Pobudnici projekta, doktorici znanosti Miroslava in Dragana Jaramaz, menita, da bodo tako zmanjšali pojavnost alergije na cvetni prah ambrozije.

Ambrozija se v hrvaški prestolnici pojavlja na približno 320 hektarih površin. Uničujejo jo s puljenjem, košnjo in škropljenjem s herbicidi.

Strokovnjakinja za varovanje narave in okolja Miroslava Jaramaz je s sestro Dragano odkrila ugodnejšo in učinkovitejšo rešitev za to težavo. Predlagali sta biološki ukrep zatiranja ambrozije s facelijo, je danes poročala hrvaška nacionalna televizija HTV. Projekt sajenja facelije bodo po njunih napovedih začeli prihodnje leto na območju Zagreba, trajal pa bo tri leta.

Projekt je poceni in izjemno lahek za izvedbo

"Facelija poleg tega, da je medonosna rastlina, ni plevel, ni agresivna. Zatira ambrozijo, preprečuje erozijo, je dobra za prehrano živine in povečuje biotsko raznovrstnost, ker je privlačna za žuželke in ima hranljiv med," je pojasnila Miroslava Jaramaz za HTV. Dodala je, da je facelija lepega, vijoličastega videza in diši, obenem pa je tudi dobra zaščita pred hrupom.

Dragana Jaramaz je medtem poudarila, da je projekt poceni in izjemno lahek za izvedbo, njegov glavni cilj pa je, da se zmanjša pojavnost alergije. V hrvaški prestolnici je sicer okoli 250 tisoč alergikov na cvetni prah ambrozije.

Mesto Zagreb je po koncentraciji cvetnega prahu v zraku v samem vrhu Evropske unije. Koncentracija cvetnega prahu ambrozije se bo po ocenah stroke zaradi podnebnih sprememb in širjenja semen do leta 2050 sicer povečala celo do štirikrat. Trenutno je na cvetni prah ambrozije alergičnih okoli 33 milijonov Evropejcev.