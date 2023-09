V hrvaški Istri v nesreči skupaj z avtom zgorela dva človeka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prometni nesreči v Lupoglavu v hrvaški Istri sta v četrtek umrla dva človeka, je sporočila policija. Nesreča se je zgodila, ko je voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotni vozni pas in se zaletel v drevo.

Vozilo je v nesreči popolnoma zgorelo, policija pa je v njem našla posmrtne ostanke dveh ljudi.

Nesreča se je zgodila v četrtek pozno popoldne na območju Lupoglava nedaleč od Buzeta.

Voznik avtomobila s puljsko registracijo je zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drevo. Avtomobil se je odbil od drevesa in zapeljal po klancu navzdol ter se vnel, so danes sporočili z istrske policijske uprave.

Vozilo je nato skupaj z voznikom in sovoznikom popolnoma zgorelo.