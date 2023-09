Nekdanji košarkar NBA umrl med izvajanjem vroče joge

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek je v 42. letu starosti umrl nekdanji ameriški košarkar Brandon Hunter, ki je kratek čas igral v severnoameriški ligi NBA za ekipi Boston Celtics in Orlando Magic. Hunter se je zgrudil med organizirano vadbo vroče joge v Orlandu na Floridi, vendar vzrok smrti ni bil objavljen, je poročala ameriška televizijska mreža NBC.

"Vsi smo šokirani. Brandon je bil v dobri formi," je za NBC News povedala njegova tašča Carolyn Cliett.

Hunter je košarkarsko kariero začel v vrstah univerze v Ohiu. Po štirih letih igranja na univerzi s povprečjem 16,9 točke, 9,3 skoka in 2,1 asistence so ga leta 2003 kot 56. izbor na naboru izbrali pri sloviti zasedbi Boston Celtics.

Pri keltih je ostal eno sezono s povprečjem 3,5 točke in 3,3 skoka, nato pa se je preselil v Orlando, kjer je zbral 31 nastopov s povprečjem 3,1 točke in 2,2 skoka.

Po eni sezoni v dresu floridskega kluba je zapustil tudi ekipo Magic, nato pa igral v Grčiji za Panathinaikos, v Italiji za Napoli, Livorno in Biello, v Izraelu za Hapoel Jeruzalem, v Turčiji za klub Aliaga Petkim iz Izmirja, v Nemčiji za Bayreuth, v Franciji za Orleans in Evreux. Kariero je sklenil leta 2013 v Urugvaju. Zadnja leta je delal kot športni agent.

"Bil je najboljši igralec"

"Bil je najboljši igralec, ki sem ga imel z veseljem priložnost trenirati. Bil je odličen na univerzi Ohio, nato je igral v ligi NBA za Boston in Orlando, nato uspešno v Evropi, preden je začel uspešno kariero športnega agenta. Vsa leta sva ostala v stiku in bila sva neverjetno ponosna na moža, očeta in državljana, ki je postal. Prosim, molite za njegovo družino," je na Facebooku zapisal njegov nekdanji trener iz Ohia Tim O'Shea.

Hunter je umrl 12. septembra v studiu joge v Orlandu na Floridi, ko se je zgrudil med izvajanjem vroče joge.

Hot yoga oziroma vroča joga je oblika vadbe joge, ki se izvaja v vročih in vlažnih pogojih, kar povzroči precejšnje potenje. Prostor, kjer poteka vadba, je segret na temperaturo, ki lahko znaša tudi 40,5 stopinje Celzija, s čimer poskušajo posnemati vročino in vlažnost ozračja Indije, od koder joga izvira.