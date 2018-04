Ko te alergija na cvetni prah ovira tudi v službi #video

Čeprav je zima vztrajala zelo dolgo, to ne pomeni, da bo letošnja sezona alergij na cvetni prah kaj krajša. Napovedi strokovnjakov kažejo, da bo za alergike celo težja. Matijo Mavriča je alergija na cvetni prah presenetila v odrasli dobi. Včasih je tako hudo, da ga ovira tudi pri delu v službi.

Pomlad se je prebudila in za številne, tudi za Matijo Mavriča, se začenja neprijetno obdobje alergij na cvetni prah. "Simptomi so srbeče oziroma močno srbeče oči, kihanje, prehlad oziroma občutek, kot da si nahoden," je povedal Matija.

Alergija se je pojavila šele pri 32 letih

To povzročata predvsem breza in jelša. Z alergijo se bori zadnjih 15 let. Prvič se mu je pojavila pri 32 letih. "Bili smo na službeni poti na Nizozemskem, kjer sem bil kar nekaj dni zunaj na terenu, v naravi. Po nekaj dneh sem zatekel, kihal, dobil vročino," je dejal.

Zame so bile usodne visoke trave, v katerih smo tisti teden delali različne meritve, razlaga. A takrat niti pomislil ni, da je dobil alergijo. "Mislil sem, da je gripa ali kaj podobnega. Naslednje leto, ko se je zgodba ponovila, sem ugotovil, da gre verjetno za alergijo," je povedal.

Alergija ga ovira tudi pri delu

Približno mesec dni še imam mir, potem pa se bo začelo, se je šalil. Prva dva tedna sta zanj najtežja. Takrat je zoprno, da včasih tudi službo težko opravlja korektno, je dejal.

Čeprav se mu cvetočih dreves danes ni več treba izogibati za vsako ceno, strokovnjaki alergikom vendarle svetujejo, da se športnim dejavnostim na prostem vsaj za nekaj časa odpovedo. Ob teku ali kolesarjenju bi namreč lahko vdihnili veliko cvetnega prahu.