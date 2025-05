Ne čakajte, če imate te simptome … To so simptomi slabega zraka.

Vas pogosto boli glava, se zbudite utrujeni ali težko dihate doma, čeprav redno zračite prostore? Morda težava ni v vas, ampak v zraku, ki ga dihate. Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih je tihi sovražnik sodobnega bivanja. Tudi v vročih mesecih, ko se zanašamo na odprta okna in klimatske naprave, je zrak pogosto poln vlage, prahu, alergenov in neprijetnih vonjav. To vodi do razvoja plesni, kronične utrujenosti, težav z dihanjem in splošnega slabšega počutja. V tem članku razkrivamo, kateri simptomi jasno kažejo na težave s kakovostjo zraka in kako vam lahko sodobni prezračevalni sistemi pomagajo ustvariti zdravo, prijetno in varno bivalno okolje, brez kompromisov.

Težko dihate, ste utrujeni, se zbudite z glavobolom?

Slabega zraka v notranjih prostorih pogosto ne zaznamo takoj, a njegove posledice čutimo vsak dan. Glavoboli, utrujenost, težave s spanjem, draženje dihal in celo poslabšanje alergij so lahko znaki, da v vašem domu ni ustreznega prezračevanja.

Mnogi se še vedno zanašajo na odpiranje oken, ne da bi se zavedali, da s tem težave ne rešujejo, ampak jih pogosto še poslabšajo. Poleti skozi odprta okna vstopajo vročina, vlaga, smog, prah, cvetni prah in mrčes. Namesto svežine se prostor napolni s težkim, nečistim zrakom, kar pa ni le neprijetno, lahko je tudi škodljivo zdravju.

Foto: Shutterstock

Zakaj slab zrak ni le zimska težava?

Mnogi slab zrak povezujemo z zimskim časom, ko imamo okna večino časa zaprta, zrak pa je še posebej v mestih prežet s smogom. A dejstvo je, da poleti notranji zrak prav tako hitro postane zatohel in nezdrav. Takrat namreč visoke temperature in večja vlažnost ustvarjajo idealne pogoje za nastanek plesni, neprijetnih vonjav in razmnoževanje mikroorganizmov.

Zlasti po kuhanju in prhanju se vlaga zadržuje v notranjih prostorih. Podobno se dogaja čez noč, ko spimo. Klimatske naprave sicer lahko ohladijo prostor, vendar ne zamenjajo zraka – ta ostane enak, pogosto poln prahu, hlapnih kemikalij in alergenov. Tudi če okna pustimo odprta, zrak ni nujno boljši, ob tem pa smo še izpostavljeni hrupu, prahu in vročini.

Prednosti prezračevalnega sistema Lunos Svež zrak ni razkošje, je osnova zdravega bivanja. Čeprav v vsakdanjem življenju pogosto pozabimo, kako pomembna je kakovost zraka v našem domu, so prezračevalni sistemi Lunos zasnovani tako, da ne le izboljšajo udobje, ampak tudi varujejo zdravje – diskretno, učinkovito in brez posegov v vaš vsakdan. Z njimi vaš dom diha sam, vi pa se lahko sprostite: Zrak ostaja svež, prijeten in čist – tudi brez klimatske naprave.

Alergeni, prah in smog se ujamejo v filtrih in ne pridejo v prostor.

Vlažnost je pod nadzorom – plesen in zatohlost nimata možnosti.

Brez hrupa, brez komarjev, brez odprtih oken – le tišina in mir. Predstavniki podjetja Lunos poudarjajo: "Vse to so razlogi, ki jasno govorijo v prid pomembnosti prezračevalnega sistema tudi v toplejšem delu leta. Montaža je hitra in enostavna, sistem pa začne delovati takoj, ko ga potrebujete. Tako si zagotovite kakovosten zrak in optimalne pogoje bivanja že zdaj, hkrati pa dom pripravite na jesen in zimo."

Ko prostor diha sam oziroma kako delujejo sistemi Lunos

Decentralizirani prezračevalni sistemi Lunos delujejo tiho in diskretno, brez potrebe po odpiranju oken. Sodobne enote, kot sta Lunos e² in e²60, omogočajo stalno izmenjavo zraka, pri čemer toplota ne uhaja iz prostora. Topel, izrabljen zrak se odvede, svež zrak pa se ob prehodu segreje z zadržano toploto v keramičnem izmenjevalniku. S tem se doseže tudi do 96-odstotni energetski izkoristek.

Model e²60 je še posebej primeren za zahtevna okolja, na primer ob obali ali v višje ležečih krajih, saj zmore ohranjati stalen pretok tudi pri višjem povratnem tlaku. Poleg tega zagotavlja vrhunsko zvočno izolacijo (do 67 dB), izjemno tiho delovanje in minimalno porabo energije.

Foto: Lunos

Izkoristite izjemne majske popuste do 55 odstotkov na vrhunske prezračevalne sisteme LUNOS! Težave z vlago, slabim zrakom ali plesnijo v vašem domu? Rešitev je preprosta – vrhunski prezračevalni sistemi Lunos, ki omogočajo svež zrak in zdravo bivalno okolje po neprekosljivih cenah z do 55 odstotkov popusta. Ne zamudite akcije, ki traja le do 31. maja 2025. Pošljite povpraševanje. *Povpraševanje je informativno in popolnoma brez obveznosti. **Popusti veljajo do 31. 5. 2025 in vključujejo 25 odstotkov akcijskega popusta Lunos in 30 odstotkov subvencije EKO sklada.

To so simptomi slabega zraka – ne čakajte, da se pojavijo

Zrak, ki ga dihate doma, lahko vsebuje:

Foto: Lunos

cvetni prah (alergeni),

plesni,

hlapne kemikalije iz čistil, barv in pohištva,

ogljikov dioksid zaradi slabega prezračevanja.

Vse to v bivalnih prostorih povzroča številne neprijetnosti in težave, s pojavom katerih veste, da je prišel čas za ukrepanje:

kronična utrujenost in slaba koncentracija,

alergijske reakcije,

težave z dihanjem,

razvoj plesni in neprijetnih vonjav,

glavoboli in razdražljivost.

Prezračevalni sistemi Lunos z rekuperacijo toplote so visokokakovostna in cenovno dostopna rešitev za težave z vlago v vašem domu. So med najbolj energetsko učinkovitimi sistemi na trgu, skoraj neslišni, z visoko zvočno izolacijo. Njihova montaža zahteva minimalne posege, zato so idealni tako za obnove kot novogradnje. Poleg tega jih lahko upravljate kar prek mobilne naprave in vključite v svoj pametni dom (Smart Home). Najdite svojo optimalno rešitev za vlago.

Kako se spremeni življenje z Lunosom?

Uporabniki po vsej Sloveniji poročajo o občutni razliki: zrak postane lahek, svež, brez neprijetnih vonjav. Spanje postane mirnejše, saj ni več potrebe po odprtih oknih, prav tako ni komarjev in hrupa. Prostor se stalno prezračuje – tudi ko vas ni doma.

Kot je povedala ena izmed uporabnic: "Ta sistem je dobesedno rešil mojo hišo. Prej smo se borili z vlago, zatohlim zrakom in nenehnim odpiranjem oken – poleti vročina, pozimi mraz. Odkar imamo vgrajen sistem Lunos, je razlika občutna že ob vstopu v prostor. Počutimo se bolje, tudi glavobolov in težkega dihanja ni več. Resnično priporočam vsakemu, ki želi izboljšati svoje bivanje – naj bo to v novem domu ali starem stanovanju. Dihamo svež zrak – končno."

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Vgradnja? Preprosta. Učinek? Takojšen.

Lunosovi sistemi ne zahtevajo večjih gradbenih posegov. Montaža je hitra in sistem začne delovati takoj. Prav zato so idealna rešitev tako za novogradnje kot za starejše objekte, stanovanja in pisarne. Vključite ga lahko tudi kar prek aplikacije, ki si jo lahko namestite na svoj pametni telefon.

Foto: Lunos