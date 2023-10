Šok: zaradi alergijske reakcije umrl znani kuhar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški kuharski mojster Michael Chiarello, obraz priljubljenega kulinaričnega TV-kanala Food Network, je v soboto umrl zaradi anafilaktičnega šoka kot posledice alergijske reakcije, poročajo ameriški mediji. Na kaj je bil 61-letnik alergičen, ni znano.

"Njegova kulinarična izjemnost, brezmejna ustvarjalnost in neomajna predanost družini so bile bistvo njegovega življenja," je ob žalostni novici sporočila njegova družina, "s hrano je združeval ljudi in za mizo ustvarjal večne spomine."

Chiarello leta 2014 z legendarno Sophio Loren Foto: Guliverimage

Chiarello je na kanalu Food Network zaslovel s kuharsko oddajo Easy Entertaining with Michael Chiarello, ki jo je snemal od leta 2003 in za katero je osvojil tri emmyje. Gostoval je tudi v več kuharskih tekmovalnih šovih, kot sta Top Chef in Iron Chef.

Svojo prvo restavracijo Tra Vigne je odprl leta 1986 v dolini Napa in tam začel razvijati svoj prepoznaven kuharski podpis, ki so ga opisovali kot "kalifornijsko kulinariko z italijanskimi vplivi". Pozneje je v severni Kaliforniji odprl še več kot deset restavracij, ustanovil družinsko vinsko klet in izdal več kuharskih knjig.

