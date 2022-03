Zmagovalec MasterChefa kuha za ukrajinske begunce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Rusija začela invazijo na Ukrajino, znani ukrajinski kuharski mojster ni prijel za puško, ampak za kuhalnico. Zapustil je Kijev in v Lvovu odprl bistro, kjer beguncem in vsem drugim ogroženim skupinam ponuja brezplačne obroke.

"Vedel sem, da nisem preveč dober pri ravnanju s strelnim orožjem, sem pa odličen bojevnik z nožem in moj življenjski cilj je nahraniti ljudi," je za Reuters dejal Jevgenij Klopotenko, ukrajinski kuharski mojster in zmagovalec ukrajinske različice šova MasterChef, ki v Lvovu brezplačno kuha za ljudi, ki so pobegnili z vojnih območij.

Foto: Reuters

Njegova restavracija je sicer v Kijevu, kjer zdaj zagotavljajo hrano za ukrajinske vojake. Medtem je Klopotenko odšel v Lvov, da bi poskrbel za civilno prebivalstvo, ki je bilo prisiljeno zapustiti svoje domove, in vse druge, ki si toplega obroka ne morejo privoščiti.

73-letna Olena Severina je v Lvov pribežala iz Donecka in zdaj redno prihaja h Klopotenku. Foto: Reuters

Tam je pred tednom dni odprl bistro z imenom Inši, kar v ukrajinščini pomeni drugi, kjer vsak gost, ki naroči meni številka 2, dobi brezplačen obrok. Stroške Klopotenko pokriva z lastnimi prihranki, donacijami in denarjem gostov, ki si to lahko privoščijo in pridejo na plačljivo hrano.

Foto: Reuters

Lastnik prostorov mu je lokal za mesec dni oddal brezplačno, je še pojasnil, pomagajo pa mu tako domačini kot nekaj njegovih zaposlenih, ki jih je pripeljal s seboj iz Kijeva.

Ob tem je še poudaril, da to ni poskus, da bi beguncem zagotovil "še zadnji okus po domu". "Zagotovo ni zadnji. Vsi, ki so morali oditi iz Ukrajine, se bodo vrnili," je dejal.

Foto: Reuters

Klopotenko, ki je v Ukrajini zaslovel z zmago na šovu MasterChef, je mednarodno pozornost sicer vzbudil že pred nekaj leti, ko je vodil kampanjo za uvrstitev ukrajinskega boršča, juhe z rdečo peso in zeljem, na Unescov seznam svetovne dediščine. Rusija je takrat te pozive odločno zavrnila.

O tem je Klopotenko spregovoril tudi za Siol.net: