Kako prepoznati seneni nahod?

Pomlad je poleg z lepšimi in toplejšimi dnevi ter dejavnostmi na prostem, povezana tudi s številnimi alergijami. Seneni nahod je ena najbolj nadležnih reakcij na alergene, ki se v tem času širijo po zraku.

Čeprav smo vso zimo čakali, da bomo več prostega časa lahko preživeli na prostem, se ob prebujanju narave kar pri 30 odstotkih posameznikov pojavijo alergijske reakcije, bolj znane kot seneni nahod.

Seneni nahod ali sezonski rinitis se pojavi v različnih časovnih obdobjih in se razlikuje glede na obdobje cvetenja posameznih rastlin.

Občutljivost za cvetni prah je med ljudmi različna, od kihanja, smrkanja in solzenja oči, srbenja do pojavljanja izpuščajev, pri nekaterih se lahko razvije celo astma. Simptomi alergije na cvetni prah so zelo podobni tistim, ki jih povzročajo virusne okužbe. Razlika je predvsem v tem, da virusni nahodi trajajo krajši čas, lahko jih spremlja tudi povišana telesna temperatura, medtem ko simptomi pri senenem nahodu vztrajajo dlje časa.

MAREC: pelodi leske in jelše MAREC–MAJ: pelodi breze, vrbe, bresta, platane, hrasta in topola JUNIJ–JULIJ: pelodi trav in žit JULIJ–AVGUST: ambrozije, kislice in pleveli Močni alergeni med pelodi dreves so breza, jelša in leska pa tudi kostanj. Med travami in pleveli pa je najmočnejša ambrozija.

Pri običajnih simptomih, ki se pojavijo ob senenem nahodu, priporočamo uporabo protialergijskega razpršila za nos. Protialergijsko pršilo za nos z naravno sestavino ektoin blaži simptome alergijskega rinitisa. Sestavina ektoin ustvari zaščitni film na sluznici, ki preprečuje stik celic z alergeni in drugimi snovmi, ki povzročajo draženje, ter na ta način blaži alergijsko reakcijo.

Več kot 600 milijonov ljudi se bori z alergijskim rinitisom

Ne samo v pomladnih in poletnih mesecih, alergijske bolezni so prisotne vse leto. Takrat govorimo o dolgotrajnem oziroma alergijskim rinitisu, ki po oceni Svetovne zdravstvene organizacije WHO prizadene več kot 600 milijonov ljudi po vsem svetu.

Alergijski rinitis je vnetna bolezen nosne sluznice. Nastane kot rezultat imunološke reakcije med različnimi vdihanimi alergeni in vnetnimi celicami v nosni sluznici. Znaki se lahko pojavljajo glede na posamezni letni čas ali celo leto, odvisno, na kaj smo alergični.

Alergijski rinitis in astma se pogosto pojavljata skupaj. Okoli 40 odstotkov pacientov z alergijskim rinitisom ima težave s spodnjimi dihalnimi potmi. Več kot 80 odstotkov astmatikov ima težave tudi z višjimi dihalnimi potmi.

Osnovna dihalna funkcija nosu je pripraviti zrak za spodnje dihalne poti. S prehodom skozi nos se zrak ogreje, navlaži in prečisti. Na tak način služi kot zaščita za spodnje dihalne poti. Če imamo alergijski rinitis, pa te zaščite ni, zato pride do povečane izpostavljenosti alergenom, kar lahko privede do znakov alergij ali celo do astme.

Poleg cvetnega prahu, ki je najpogostejši alergen spomladi, pa med najpogostejše alergene skozi vse leto štejemo še plesni, pršice in alergene domačih živali ter druge.

Alergijski rinitis je svetovni zdravstveni problem in eden najpogostejših vzrokov obiska družinskega zdravnika. O tem pričajo naslednja dejstva: Podvržene je že od 20 do 30 odstotkov populacije.

Pojav alergijskega rinitisa raste.

Predstavlja rizični faktor za razvoj astme.

Bistveno vpliva na kakovost življenja (ima negativen vpliv na spanje in počitek, znaki motijo učenje in učinkovitost pri delu).

Stroški zdravljenja so visoki.

Kako lahko ublažimo simptome alergij?

Alergijski rinitis bistveno vpliva na kakovost življenja, saj ga spremljajo številni neprijetni znaki. Čeprav so na voljo učinkovita zdravila, pozitiven rezultat zdravljenja pogosto izostane. Razloge za to je treba iskati v premajhni osveščenosti bolnika in zdravnika o varnosti ter učinkovitosti posameznih zdravil.

Obstajajo preprosti postopki, ki jih lahko bolnik brez skrbi uporabi v boju proti znakom alergijskega rinitisa, hkrati z navodili in z upoštevanjem osnovne terapije, ki jo predpiše zdravnik.

Pomembno je, da pri dolgotrajnih simptomih, ki kljub samozdravljenju ne pojenjajo ali se celo poslabšajo, obiščete zdravnika. Ob neustreznem zdravljenju lahko alergijski rinitis preide v alergijsko astmo.