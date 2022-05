Takšni so zadnji podatki o okuženih v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so ob 1.013 PCR-testih in 9.111 hitrih antigenskih testih potrdili 1.643 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 12.378 aktivnih primerov okužbe, 492 manj kot dan prej. Po podatkih ministrstva za zdravje je zaradi bolezni covid-19 v bolnišnicah skupno 230 oseb, 24 na oddelkih intenzivne nege. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.