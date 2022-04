Priprave na nov val koronavirusa: Kaj nas čaka septembra? #video

"Pandemija ni zdravstven problem, zdravstvo se sooča zgolj z najhujšimi posledicami pandemije, zato morajo vsi deležniki v družbi pristopat k temu in se široko pripravljati. Nenazadnje imamo tukaj šolstvo, gospodarstvo, kulturo, šport in vse. In vsi deležniki bodo soočeni z izzivi v jeseni," je povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Morebitni novi val bo najverjetneje zahteval prilagoditev celotne družbe

Kot eno glavnih prioritet prihodnje vlade najverjetnejši mandatar Robert Golob napoveduje prav pripravo na jesen, ko bi se lahko zgodil nov val okužb.

"To ne bo lahko. Kdorkoli bo minister, seveda pa bo rabil pomoč vseh deležnikov. Ne samo v zdravstvu, ampak širom v družbi. Samo na ta način, bomo imeli v bodoče zdravstvo, kot ga poznamo danes," je o delu, ki čaka bodočega zdravstvenega ministra povedal Poklukar.

"Najprej, vsem kolegom, ki so bili v prvih vrstah, da se spočijejo. Ker dve leti pandemije in vse kar je pustilo posledice na nas in tudi v laboratorijih, zahteva najprej, da ljudje lahko sploh zadihajo. Pač vsi skupaj smo bili ves čas izredno obremenjeni," je povedal predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec.

Petrovec ob tem opozarja, da se je za čim bolj mirno jesen potrebno natančno pripraviti

"To se načrtuje mesece vnaprej, zato ker določene stvari v epidemiji niso bile dosegljive po več mesecev. Mi bomo jesen pričakali tako, kot da se lahko ponovi tudi največji val," je povedal Petrovec.

"Sprva nismo imeli ne cepiv, niti zdravil in nismo poznali prenašanja virusa. Takrat so bili pomembni ti ukrepi v skupnosti - torej preprečevanje prenosov, omejevanje gibanja ljudi, zdaj pa je na nas, da poskrbimo, zase in zlasti zase, če smo zelo ranljivi oz. za tiste zraven nas, ki bi lahko imeli hudo bolezen," je povedala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) Bojana Beovič in ob tem poudarila, da je potek epidemije odvisen tudi od nas.

Kako naj poskrbimo zase?

"Torej ostane to, da držimo neke vrste razdalje, zlasti, če govorimo z ljudmi, ki jih ne poznamo, da si razkužujemo roke, to so dobre navade, ki preprečujejo številne bolezni, tudi nedavno opisan hud hepatitis pri otrocih," je še dodala Beovičeva.

Pomemben del obvladovanje epidemije je tudi cepljenje, zato zdravstvena stroka ljudi spodbuja, da se cepijo s poživitvenim odmerkom že poleti.