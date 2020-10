Kaos zaradi covida, a tudi druga grožnja je pred vrati #video

Te dni smo vsi na trnih zaradi rekordno visokih številk obolelih s covidom-19 ter novega paketa ukrepov, ki so posledica slabše epidemiološke slike. A covid-19 ni edina grožnja javnemu zdravstvu in ranljivim skupinam. Pred vrati je tudi gripa, ki bo v bolnice prav tako spravila določen odstotek ljudi. Zato strokovnjaki pozivajo, da je letos bolj kot kadar koli prej pomembno cepljenje proti gripi.

Glavna grožnja našemu zdravju in predvsem našemu zdravstvenemu sistemu je trenutno vsekakor covid-19, a to še zdaleč ni edina grožnja v tokratnem jesensko-zimskem času. Nezadržno se približuje tudi sezona gripe, ki lahko pri ranljivih skupinah prav tako povzroči resne zaplete in privede celo do hospitalizacije. S čimer bodo naše bolnišnice še dodatno obremenjene.

Na glavno vprašanje, kaj bi pomenilo za človeka hkratno prebolevanje gripe in covida-19, za zdaj strokovnjaki še nimajo. Kajti preprosto za zdaj še ni dovolj izkušenj o tem. A glede na to, da kopičenje okužb nikoli ne prinese nič dobrega, saj so imunski sistem in tudi ostali organski sistemi v tem primeru močno preobremenjeni, lahko sklepamo, da bi lahko bila ta kombinacija nevarna tudi za zdrave posameznike, ne le za rizične skupine.

"Vemo pa iz drugih izkušenj, da če nekdo zboli za eno respiratorno okužbo in potem dobi še drug virus, je stanje lahko zelo resno. Že ena okužba namreč močno oslabi naš imunski sistem, tako da lahko dodatna okužba poteka z veliko slabšim potekom," pojasnjuje infektologinja Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

Cepljenje proti gripi se začenja v ponedeljek

Zato mnogi zdravniki poudarjajo, da je letos bolj kot kadar koli prej pomembno, da se pred gripo zaščitimo s cepljenjem, ki se začenja v ponedeljek in ki bo morda letos prvič brezplačno za vse državljane – o tem bodo še danes popoldne odločali pristojni. Že zdaj pa je cepljenje brezplačno za ranljive skupine, kamor sodijo kronični bolniki, nosečnice, starostniki nad 65. letom, otroci med šestim in 23 mesecem starosti ter oseben s prekomerno telesno težo.

Omenjenim skupinam cepljenje krije zdravstveno zavarovanje zato, ker lahko pri njih bolezen poteka v hujši obliki in ker so bolj podvrženi morebitnim zapletom, pojasnjuje epidemiologinja Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (s kratico NIJZ), sicer nacionalna koordinatorica programa cepljenja. "Poleg ranljivih skupin se cepljenje priporoča še zdravstvenim delavcem, tudi zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, zaposlenim v domovih za ostarele, v socialnih zavodih in pa svojcem ranljivih skupin. Pravzaprav je priporočljivo cepljenje tudi za prav vse ostale, nad šestim mesecev starosti," je dodala.

Cepljenje bo potekalo pri izbranih osebnih zdravnikih in v ambulantah NIJZ. Začelo se bo v ponedeljek, 19. oktobra. Že lanska sezona je sicer postregla z boljšimi številkami precepljenosti. Proti gripi se je namreč lani cepilo približno 142.000 oseb, kar je sedem odstotkov vse slovenske populacije. In kar je še posebej razveseljivo, poudarja Grgič Vitkova, je to, da je delež nekoliko skočil pri starejših od 65 let.

Starostniki še posebej ogroženi zaradi stanja krhkosti

Prav ti veljajo namreč pri gripi za potencialno najbolj ogrožene skupine, sploh če imajo kakšne pridružene bolezni, pa izpostavi specialist internist Gregor Veninšek, vodja Centra za geriatrično medicino na Interni kliniki UKC Ljubljana. Pri mnogih se namreč s starostjo začne pojavljati tako imenovano stanje krhkosti, saj začnemo s staranjem izgubljati fiziološke rezerve, kar velja za vse fiziološke funkcije v telesu.

"Stanje krhkosti pa v primeru neke bolezni poveča tveganje za smrt od dva- do trikrat. In ocenjuje se, da je med starostniki nad 65 let med 10 in 20 odstotkov krhkih. Breme gripe je tako zanje lahko hitro preveliko. Sicer se pogosto zgodi, da je pri njih kot uraden vzrok smrti navedeno srčno popuščanje oziroma srčno-žilna bolezen, ampak to je posledica prebolevanja nekega virusa, torej v tem primeru gripe," pojasni.

Med najpogostejšimi zapleti pri prebolevanju gripe pri ranljivih skupinah je virusna ali bakterijska pljučnica, poslabša se lahko stanje kronične bolezni, ki jo ima pacient. "Pri nekom, ki se bori s kakšnim srčnim obolenjem, se lahko poslabša srčna funkcija, poslabša se lahko stanje demence in podobno," o morebitnih zapletih pove Logarjeva.

Med najpogostejšimi zapleti pri prebolevanju gripe pri ranljivih skupinah je virusna ali bakterijska pljučnica, poslabša se lahko stanje kronične bolezni, ki jo ima pacient. Foto: Getty Images

V bolnišnici se tako zaradi zapletov ob prebolevanju gripe znajdejo predvsem že omenjene rizične skupine, ki v primeru, da zbolijo, nimajo nobene rezerve- "Pri prebolevanju gripe srce dela hitreje, pljuča so na udaru, starostniki imajo že tako nekoliko slabši imunski sistem," dodaja Logarjeva.

"Tudi pri zapletih pri gripi se pacienta podobno kot pri covid-19 zdravi z dodatnim kisikom – najprej s cevko prek nosu ali prek maske, če se stanje hitro slabša, pa lahko bolnik pristane tudi na enoti za intenzivno nego, kjer se najprej izvaja neinvazivna mehanska ventilacija, ki poteka z debelejšim cevkami skozi nos, skrajni primer pa je intubacija oziroma priklop na ventilator."

Gripa ne prizanaša niti najmljašim

Zapletom ob prebolevanju gripe pa so lahko podvrženi tudi malčki, opozarja pediater Denis Baš, čeprav se pri njih pojavljajo drugačne težave. Med otroki so rizični mlajši od dveh let.

"Pogosti zapleti, ki se ob gripi pojavljajo pri otrocih, so gnojno vnetje srednjega ušesa, bakterijska pljučnica, lahko tudi vročinski krči in dehidracija," pove. "Svetovne številke kažejo, da pri ¼ otrok, ki so sicer zdravi, lahko pride do zapletov – to je pomemben podatek, ki kaže na to, da je pomembno tudi otroke zaščititi s cepljenjem."

Prav tako Baš oparja na pomen cepljenja nosečnic. Zanje se cepljenje priporoča ne glede na višino nosečnosti. "Višja kot je nosečnost, bolj je zaščiten tudi otrok, ker se protitelesa prenesejo iz nosečnice nanj in je otrok tako zaščiten v prvih mesecih življenja, ko je sicer še premajhen za cepljenje proti gripi. Pomembno je tudi, da so precepljeni ostali družinski člani novorojenčka. In če se da, naj starejši bratci in sestrice, ki so še v vrtcu in niso šoloobvezni, v teh mesecih, ko je gripa na pohodu, ostanejo doma."

Precepljenih še vedno premalo ljudi

Cepljenje proti gripi je treba obnavljati vsako leto, saj zaščita po prejemu cepiva drži od štiri do šest mesecev. Zaščito naš organizem razvije približno 14 dni po prejetem odmerku cepiva. A do cepljenja so mnogi še vedno skeptični in se ne odločajo v zadostni meri zanj. Srbijo jih stranski učinki, moti jih tudi podatek, da cepivo ne nudi vsem 100-odstotno zaščitno oziroma da cepljenje ne pomeni, da zagotovo ne bodo zboleli.

Statistike kažejo, da 60 odstotkov cepljenih razvije ustrezno zaščito in ne zbolijo, ostali precepljeni, ki zbolijo, pa bolezen prebolevajo v milejši obliki, pojasnjuje Logarjeva. "Večina ljudi, ki pristane pri nas v bolnišnici, ni cepljenih proti gripi. Nekaj starostnikov, ki pristanejo v bolnišnici, pa je cepljenih in pri njih je potek malce blažji. Cepljenje torej resda ne prepreči povsem, da zbolimo, lahko pa prepreči hujše zaplete ali celo smrt."

Možnost hujše, nevarne reakcije na cepivo pa je zelo zelo mala, še dodaja Mateja Logar. "Cepivo proti gripi je mrtvo cepivo in je varno. Po cepljenju oziroma zaradi cepljenja ne moremo zboleti, ker cepivo ne vsebuje živega virusa. Med reakcijami, ki se lahko pojavijo, sta rdečina in bolečina na mestu vboda, medtem ko so sistemski neželeni učinki zelo redki – tu govorimo o bolečinah v mišicah in vročini, kar pa izzveni v 24 do 48 urah.

"Rekel bi, da je cepljenje najpomembnejši ukrep v boju proti gripi. Resda s tem gripe 100-odstotno ne preprečimo pri vsakem posamezniku, ampak na populacijski ravni pa močno zmanjšamo možnost okužbe in hujši potek bolezni," pa dodaja Veninšek.

Cepivo proti gripi je mrtvo cepivo in je varno, zagotavljajo strokovnjaki. Foto: Getty Images

Pomembni so tudi ostali zaščitni ukrepi

Ne glede na to, ali se boste to sezono odločili za cepljenje proti gripi ali ne, pa je za ohranjanje lastnega zdravja in zdravja drugih okrog nas vsekakor bolj kot kadar koli doslej treba upoštevati še ostale osnovne zaščitne ukrepe, s katerimi zmanjšamo možnost okužbe:

Ne hodimo v zaprte, slabo zračene, vlažne prostore

Otrok ne vozimo v nakupovalna središča in v igralnice

Držimo socialno distanco in kjer je tako odrejeno, nosimo zaščitne maske;

Redno in pravilno si umivajmo roke in kadar umivanje ni možno, si jih razkužujmo;

Ne dotikajmo se nosa, ust, oči;

Upoštevajmo higieno kašlja oziroma kihanja;

Predvsem pa ne pozabimo na zdrav življenjski slog, kamor sodita uravnotežena prehrana ter redna zmerna telesna aktivnost (slednja je sploh zelo pomembna za vse aspekte življenja, predvsem pa v smislu močnega imunskega sistema ter zdravega srčno-žilnega sistema, ki igrata pri prebolevanju covida-19 in gripe pomembno vlogo)

V izogib okužbam je treba spoštovati vse zaščitne ukrepe, tudi redno in temeljito umivanje rok. Foto: Getty Images