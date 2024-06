Kako prilagoditi prehrano v poletnih dneh?

Vroči dnevi so ponavadi glavni razlog za manjši apetit, zato je treba prilagoditi svojo prehrano. Izogibajte se težki in vroči hrani, ki bi v kombinaciji z visokimi temperaturami lahko povzročila slabost. V nadaljevanju razkrivamo, kaj je najbolj priporočljivo jesti v tem letnem času.

Sadje je odlično za poletne dni

Sadje je poleti še posebej zaželeno uživati, saj vsebuje veliko vode, ki bo poskrbela za osvežitev. V svoje obroke ga zlahka vključite ali pa ga zaužijete kar samega. Odlično bo služilo tudi kot malica ali pa mogoče celo sladica. V poletnih dneh si lahko privoščite lubenico, melono, jagode, maline, borovnice, breskve in drugo.

Sadje lahko kombinirate tudi s slanimi živili. Foto: Shutterstock

Zelenjava je lahko surova

V svojo prehrano pa ne pozabite vključiti tudi zelenjave, ki bo poskrbela za dodatno hidracijo. Zelenjava naj bo sveža, najboljša je tista neposredno z vrta. Zelenjava, ki je bogata z vitamini in minerali ter vsebuje veliko vode, je za poletje še kako pomembna. V svoje obroke vsekakor vključite paradižnik, kumaro, papriko in čebulo.

Zelena zelenjava je še posebej pomembna pri zdravem prehranjevanju. Foto: Shutterstock

Zadostna količina vode

Hidracija je pomembna ves čas, tudi v drugih letnih časih, poleti pa še posebej. Poskrbite, da spijete dovolj tekočine. Najboljša izbira je vsekakor voda, lahko pa ji dodate tudi sadje ali kakšne druge arome.

V vročih dneh je tekočina zelo pomembna. Foto: Shutterstock

Solate so poleti odlična izbira

Če iščete popoln obrok za poletne dni, je to vsekakor solata, ki jo lahko pripravite na mnoge načine. Izberete lahko zeleno solato, ki ji dodate oreščke, piščanca, paradižnik, feto in recimo kumare. Lahko jo ustvarite tudi s testeninami ali pa rižem. To so jedi, ki so za poletje resnično okusne in lahke.

Solata v kombinaciji sadja in zelenjave. Foto: Shutterstock K zeleni solati lahko dodate tudi mlečne izdelke. Foto: Shutterstock Špinača, redkvice, čebula, kumara in feta – solata, ki vas bo brez dvoma osvežila. Foto: Shutterstock Ustvarite bowlo iz svoje najljubše zelenjave in riža ali kvinoje. Foto: Shutterstock Kumare s sojo in sezamom z dodatkom čilija. Foto: Shutterstock Hladnim makaronom dodajte svežo zelenjavo in vaša solata bo pripravljena. Foto: Shutterstock

Kaj pa, ko si zaželite nekaj sladkega?

V tem primeru bi najprej pomislili na sladoled, kajne? Tudi mi, a pomembno je, da se osredotočimo na zdravje. Sladoled v prevelikih količinah ni najbolj idealen, saj vsebuje veliko sladkorja, nekateri pa tudi umetna sladila. Namesto tega si lahko osvežilno sladico pripravite sami doma, to je na primer jogurt, ki ga zmrznete v zamrzovalniku. Lahko si naredite leden smuti iz zmrznjenega sadja ali pa v trgovini kupite sladoledne lučke iz stoodstotnega sadja, ki ne vsebuje dodanega sladkorja. Če pa ste ljubitelji kave, si vanjo dodajte nekaj kock ledu in za sladkobo malo riževega mleka.

Foto: Shutterstock

